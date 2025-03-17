Gördüklerimizi Silin: Hayko Cepkin'in Giydiği Pelerinli Balerin Taytı Dillere Fena Düştü!
Gördüklerimizi Silin: Hayko Cepkin'in Giydiği Pelerinli Balerin Taytı Dillere Fena Düştü!
Şarkıcı Çelik'in Galata Kulesi önünde Bu Kalp Seni Unutur mu? şarkısını seslendirirken giydiği deri tayt ve oturuş şeklinden sonra konvoya bir isim daha dahil oldu.
Geçtiğimiz gece İzmir'deki konserinde giymek için pelerinli bir balerin taytı seçen Hayko Cepkin, en az Çelik kadar, belki de daha fazla dillere düştü!
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Kendine has tarzı ve sesiyle senelerdir ülkemizde hard rock ve alternatif metalin öncüsü olan Hayko Cepkin, genelde gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.
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Belki denk gelen olmuştur, Çelik birkaç ay önce Galata Kulesi önünde "Bu Kalp Seni Unutur mu?" şarkısını söylediği bir video paylaşmıştı.
Hayko Cepkin de dün gece İzmir'de verdiği konserde kombiniyle göze battı... 🙈
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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