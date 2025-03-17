Gördüklerimizi Silin: Hayko Cepkin'in Giydiği Pelerinli Balerin Taytı Dillere Fena Düştü!

Şarkıcı Çelik'in Galata Kulesi önünde Bu Kalp Seni Unutur mu? şarkısını seslendirirken giydiği deri tayt ve oturuş şeklinden sonra konvoya bir isim daha dahil oldu.

Geçtiğimiz gece İzmir'deki konserinde giymek için pelerinli bir balerin taytı seçen Hayko Cepkin, en az Çelik kadar, belki de daha fazla dillere düştü!