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Vefat Eden Tanyeli'nin Geçmişte Gözyaşları İçinde Yaptığı İtiraflar Tekrar Gündem Oldu

Vefat Eden Tanyeli'nin Geçmişte Gözyaşları İçinde Yaptığı İtiraflar Tekrar Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.03.2025 - 00:18

Uzun süredir pankreas kanseriyle savaşan ve tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz ünlü oryantal Tanyeli’den acı haber geldi. 54 yaşındaki ünlü isim geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti. 

Eşi İlker Sünnili’nin yoğun bakım önünden yaptığı duygusal paylaşımlar herkesi derinden etkilerken, umutlar tükenmişti. Ve ne yazık ki Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Gazeteci Birsen Altuntaş, Tanyeli’nin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. 

Ölümünün ardından yıllar içinde söylediği sözler ve özellikle Esra Ezmeci’nin programında gözyaşları içinde anlattıkları yeniden gündem oldu.

Gelin; neler söylemiş birlikte bakalım.

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Tanyeli, iki yılı aşkın süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

Tanyeli, iki yılı aşkın süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

Hastalığını ise tamamen tesadüfen öğrenmişti. Yumurtalık kisti nedeniyle hastaneye gittiğinde yapılan tetkiklerde pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Bu süreçte sık sık sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren sanatçı yaşadığı zorlukları, tedavi sürecini ve hissettiklerini sevenleriyle paylaşıyordu.

Son olarak 27 Şubat’ta yaptığı paylaşımda, hastanede olduğunu ve yakında taburcu olmayı beklediğini söylemişti. İşte o paylaşımı:

“Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah’a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız.”

Bu paylaşımıyla sevenlerini bir nebze rahatlatmıştı. Ancak kısa süre sonra durumunun ağırlaştığı haberleri gelmeye başladı.

Bu paylaşımıyla sevenlerini bir nebze rahatlatmıştı. Ancak kısa süre sonra durumunun ağırlaştığı haberleri gelmeye başladı.

4 aydır hastanede tedavi gören sanatçının entübe edildiği haberi geldi. Tanyeli’nin eşi İlker Sünnili, sanatçının sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yaparak umut verici sözler söylemeye çalışıyordu. Son açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Eşim Tanyeli’nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberleri paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin.”

Ancak geçtiğimiz saatlerde yoğun bakım önünden yaptığı bir paylaşım, durumun ne kadar kritik olduğunu gösterdi:

“Bir kapı düşünün, açıldığında nefesiniz duruyor, kapandığında ruhunuz gidiyor.”

Ancak maalesef kötü haber geldi.

Ancak maalesef kötü haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Tanyeli’nin vefatını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Tanyeli’yi kaybettik. 54 yaşındaki ünlü oryantal, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.”

Bu haber sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Tanyeli’nin vefatının ardından hayatıyla ilgili söylediği sözler tekrar gündeme geldi.

Özellikle Esra Ezmeci’nin programına katıldığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Yıllarca başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendisini unuttuğunu ve hayatı boyunca hep bir şeyleri yetiştirmeye çalıştığını itiraf etti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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