Vefat Eden Tanyeli'nin Geçmişte Gözyaşları İçinde Yaptığı İtiraflar Tekrar Gündem Oldu
Vefat Eden Tanyeli'nin Geçmişte Gözyaşları İçinde Yaptığı İtiraflar Tekrar Gündem Oldu
Uzun süredir pankreas kanseriyle savaşan ve tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz ünlü oryantal Tanyeli’den acı haber geldi. 54 yaşındaki ünlü isim geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti.
Eşi İlker Sünnili’nin yoğun bakım önünden yaptığı duygusal paylaşımlar herkesi derinden etkilerken, umutlar tükenmişti. Ve ne yazık ki Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gazeteci Birsen Altuntaş, Tanyeli’nin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Ölümünün ardından yıllar içinde söylediği sözler ve özellikle Esra Ezmeci’nin programında gözyaşları içinde anlattıkları yeniden gündem oldu.
Gelin; neler söylemiş birlikte bakalım.
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Tanyeli, iki yılı aşkın süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.
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Bu paylaşımıyla sevenlerini bir nebze rahatlatmıştı. Ancak kısa süre sonra durumunun ağırlaştığı haberleri gelmeye başladı.
Ancak maalesef kötü haber geldi.
Özellikle Esra Ezmeci’nin programına katıldığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Yıllarca başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendisini unuttuğunu ve hayatı boyunca hep bir şeyleri yetiştirmeye çalıştığını itiraf etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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