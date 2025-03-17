Vefat Eden Tanyeli'nin Geçmişte Gözyaşları İçinde Yaptığı İtiraflar Tekrar Gündem Oldu

Hastalığını ise tamamen tesadüfen öğrenmişti. Yumurtalık kisti nedeniyle hastaneye gittiğinde yapılan tetkiklerde pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Bu süreçte sık sık sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren sanatçı yaşadığı zorlukları, tedavi sürecini ve hissettiklerini sevenleriyle paylaşıyordu.

Son olarak 27 Şubat’ta yaptığı paylaşımda, hastanede olduğunu ve yakında taburcu olmayı beklediğini söylemişti. İşte o paylaşımı:

“Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah’a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız.”