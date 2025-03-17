Tek Tek Teşekkür Etmiş: Tanyeli'nin Vefatının Ardından Son Instagram Paylaşımına Yorum Yağdı
Ünlü oryantal Tanyeli'den acı haber geldi. Yaklaşık 2.5 senedir kanserle mücadele eden ünlü isim, hayatını kaybetti. Yaşam mücadelesine yakından tanıklık ettiğimiz isim, yaptığı duygusal paylaşımlarla hepimize umut oluyordu. Sevenlerinden, takipçilerinden sık sık dua isteyen isim, binlerce kişi tarafından desteklendi. Eşinin ve dostlarının yalnız bırakmadığı Tanyeli, özellikle bunun için minnettar olduğunu sık sık dile getiriyordu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Tanyeli’nin vefat haberini duyurmasının ardından sevenleri Tanyeli'nin sosyal medya hesaplarına koştu. Tanyeli'nin paylaşımlarına binlerce yorum yağarken son paylaşımında söylediği sözler ise içimize dokundu.
Mücadelesine yakından tanıklık etiğimiz Tanyeli, hayatını kaybetti.
Dostları yalnız bırakmamıştı.
İşte o paylaşım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın