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Tek Tek Teşekkür Etmiş: Tanyeli'nin Vefatının Ardından Son Instagram Paylaşımına Yorum Yağdı

Tek Tek Teşekkür Etmiş: Tanyeli'nin Vefatının Ardından Son Instagram Paylaşımına Yorum Yağdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 00:49

Ünlü oryantal Tanyeli'den acı haber geldi. Yaklaşık 2.5 senedir kanserle mücadele eden ünlü isim, hayatını kaybetti. Yaşam mücadelesine yakından tanıklık ettiğimiz isim, yaptığı duygusal paylaşımlarla hepimize umut oluyordu. Sevenlerinden, takipçilerinden sık sık dua isteyen isim, binlerce kişi tarafından desteklendi. Eşinin ve dostlarının yalnız bırakmadığı Tanyeli, özellikle bunun için minnettar olduğunu sık sık dile getiriyordu. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Tanyeli’nin vefat haberini duyurmasının ardından sevenleri Tanyeli'nin sosyal medya hesaplarına koştu. Tanyeli'nin paylaşımlarına binlerce yorum yağarken son paylaşımında söylediği sözler ise içimize dokundu.

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Mücadelesine yakından tanıklık etiğimiz Tanyeli, hayatını kaybetti.

Mücadelesine yakından tanıklık etiğimiz Tanyeli, hayatını kaybetti.

Tanyeli, 2.5 senedir kanser tedavisi görüyordu. İlk olarak midesinde kanser teşhis edilen ünlü isim, tedavi altına alınmıştı. Bir süre sonra sağlığına kavuşan Tanyeli, herkesi sevindiren haberi paylaşmıştı. Fakat bu sevinç, uzun süreli olmadı. Tanyeli yeniden kanserle mücadele etmeye başladı. Bu süreçte ise sosyal medya hesaplarından sık sık sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmeler yaptı. Yaşadığı zorlukları aktaran ünlü isim, sevenlerinden dua istedi. Herkesin desteğini hissettiğini söyleyen Tanyeli, bu süreçte umudunu ise yitirmedi.

27 Şubat'ta yaptığı bir paylaşımda taburcu olmayı beklediğini söyleyen isim, şu ifadelere yer vermişti: “Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah... Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. ' Fakat Tanyeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olamadı. Ünlü ismin hayatını kaybettiğini ise Gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

Dostları yalnız bırakmamıştı.

Dostları yalnız bırakmamıştı.

Zara, Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Saba Tümer, Çağla Şıkel ve Enbe Orkestrası, son olarak Tanyeli için sahne almıştı. 12 Şubat tarihinde Bostancı'da düzenlenecek olan konser için Tanyeli Hepinizi Bostancı’ya bekliyorum! Gelin sevgiyle kucaklaşalım, Bostancı’yı sevgiye boğalım!” demiş ve herkesi bu anlamlı organizasyona davet etmişti. 

Tanyeli'nin kendisi için sahne alan sanatçı arkadaşlarına tek tek teşekkürlerini ilettiği paylaşımı ise Instagram'daki son paylaşımı oldu. Herkesin ismini tek tek sayan Tanyeli, 'Ben çok duygulandım, dostlarım yine benim için el ele verdi' demişti. 'Tedavim için yapıyorlar. Daha sağlıklı yaşamam için yapıyorlar.' diyen Tanyeli'nin bu paylaşımının altında ise şu anda binlerce yorum bulunuyor.

İşte o paylaşım...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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