Tek Tek Teşekkür Etmiş: Tanyeli'nin Vefatının Ardından Son Instagram Paylaşımına Yorum Yağdı

Tanyeli, 2.5 senedir kanser tedavisi görüyordu. İlk olarak midesinde kanser teşhis edilen ünlü isim, tedavi altına alınmıştı. Bir süre sonra sağlığına kavuşan Tanyeli, herkesi sevindiren haberi paylaşmıştı. Fakat bu sevinç, uzun süreli olmadı. Tanyeli yeniden kanserle mücadele etmeye başladı. Bu süreçte ise sosyal medya hesaplarından sık sık sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmeler yaptı. Yaşadığı zorlukları aktaran ünlü isim, sevenlerinden dua istedi. Herkesin desteğini hissettiğini söyleyen Tanyeli, bu süreçte umudunu ise yitirmedi.

27 Şubat'ta yaptığı bir paylaşımda taburcu olmayı beklediğini söyleyen isim, şu ifadelere yer vermişti: “Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah... Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. ' Fakat Tanyeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olamadı. Ünlü ismin hayatını kaybettiğini ise Gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.