Kanserle Verdiği Mücadeleyi Kaybeden Tanyeli'nin Yaşamla İlgili Sözleri Hatırlandı: "Para Gider, Şöhret Gider"
Kanserle Verdiği Mücadeleyi Kaybeden Tanyeli'nin Yaşamla İlgili Sözleri Hatırlandı: "Para Gider, Şöhret Gider"
Oryantal Tanyeli, uzun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Zaman zaman sağlığına kavuşan isim, umudunu hiç yitirmemiş, yaptığı paylaşımlarda da ne kadar pozitif olduğunu göstermişti. Büyük bir mücadele veren Tanyeli, bugüne kadar birçok programda her insanın kalbine dokunacak cümleler kurmuştu. Hayatın aslında ne demek olduğunu anlatan, şöhretin ve paranın geçici olduğunu söyleyen isim, bütün insanlara ders olacak konuşmalara imza atmıştı.
Tanyeli'den gelen üzücü haberin ardından bir programda söylediği sözler yeniden gündeme geldi. Tanyeli, 'Hiçbir şey başımıza boşuna gelmiyor. Savaşmak veya isyan etmek yerine, anlamaya çalışıyorum.' demişti.
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Tanyeli yaşam savaşını kaybetti.
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Her daim pozitif kalmayı başarmıştı.
"Hiçbir şey başımıza boşuna gelmiyor" diyen Tanyeli'nin yeniden gündem olan o konuşması;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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