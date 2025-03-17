Kanserle Verdiği Mücadeleyi Kaybeden Tanyeli'nin Yaşamla İlgili Sözleri Hatırlandı: "Para Gider, Şöhret Gider"

Oryantal Tanyeli, uzun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Zaman zaman sağlığına kavuşan isim, umudunu hiç yitirmemiş, yaptığı paylaşımlarda da ne kadar pozitif olduğunu göstermişti. Büyük bir mücadele veren Tanyeli, bugüne kadar birçok programda her insanın kalbine dokunacak cümleler kurmuştu. Hayatın aslında ne demek olduğunu anlatan, şöhretin ve paranın geçici olduğunu söyleyen isim, bütün insanlara ders olacak konuşmalara imza atmıştı.

Tanyeli'den gelen üzücü haberin ardından bir programda söylediği sözler yeniden gündeme geldi. Tanyeli, 'Hiçbir şey başımıza boşuna gelmiyor. Savaşmak veya isyan etmek yerine, anlamaya çalışıyorum.' demişti.