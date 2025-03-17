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Kanserle Verdiği Mücadeleyi Kaybeden Tanyeli'nin Yaşamla İlgili Sözleri Hatırlandı: "Para Gider, Şöhret Gider"

Kanserle Verdiği Mücadeleyi Kaybeden Tanyeli'nin Yaşamla İlgili Sözleri Hatırlandı: "Para Gider, Şöhret Gider"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 00:07

Oryantal Tanyeli, uzun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Zaman zaman sağlığına kavuşan isim, umudunu hiç yitirmemiş, yaptığı paylaşımlarda da ne kadar pozitif olduğunu göstermişti. Büyük bir mücadele veren Tanyeli, bugüne kadar birçok programda her insanın kalbine dokunacak cümleler kurmuştu. Hayatın aslında ne demek olduğunu anlatan, şöhretin ve paranın geçici olduğunu söyleyen isim, bütün insanlara ders olacak konuşmalara imza atmıştı.

Tanyeli'den gelen üzücü haberin ardından bir programda söylediği sözler yeniden gündeme geldi. Tanyeli, 'Hiçbir şey başımıza boşuna gelmiyor. Savaşmak veya isyan etmek yerine, anlamaya çalışıyorum.' demişti.

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Tanyeli yaşam savaşını kaybetti.

Tanyeli yaşam savaşını kaybetti.

Ünlü oryantal Tanyeli, yaklaşık 2.5 senedir kanserle mücadele ediyordu. Türkiye'de tedavisine devam eden isim, ilk olarak yumurtalık kisti nedeniyle hastaneye gitmiş ve kanser olduğunu öğrenmişti. Tedavisine başlanan isim bir süre sonra sağlığına kavuşmuştu. Fakat kanser, peşini bırakmadı. Sık sık sağlık durumunu takipçileriyle paylaşan Tanyeli, olumlu haberlerle geldiğinde herkesi sevindirdi. Fakat geçtiğimiz günlerde durumunun pek de iyiye gitmediğini öğrenmiştik.

Tanyeli, Şubat ayının sonlarında bir paylaşım yapmış ve taburcu olmayı beklediğini söylemişti. Fakat geçtiğimiz günlerde ünlü ismin entübe edildiği haberini aldık. Sevenleri destek mesajları yağdırırken korkulan oldu ve Tanyeli hastaneden taburcu olamadı. Herkesi duygulandıran Tanyeli'nin vefat haberini Gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

Her daim pozitif kalmayı başarmıştı.

Her daim pozitif kalmayı başarmıştı.

Tanyeli, tıpkı bu fotoğrafta gördüğünüz gibi gülümsemeyi hiçbir zaman eksik etmemişti. Ağrıları, sızıları olmasına rağmen gülümseyen isim, takipçilerinin desteğiyle ayakta durduğunu, onların duasını kalbinde hissettiğini defalarca kez dile getirmişti. Bir dönem sağlığına kavuşan ünlü isim, işinden de geri kalmadı. Büyük bir cesaret örneği gösterek peruk dahi takmadan sahneye çıkan Tanyeli, herkese ilham olmayı başardı.

Tanyeli yeri geldi hastane odasında doğum gününü kutladı, yeri geldi milli bayramlarımız için eline bayrakları aldı. Gülümsemesi eksik olmayan isim mücadelesini sosyal medyadan herkesle paylaştı. Bu arada birçok programa konuk olan Tanyeli söyledikleriyle de hepimizin hayatlarımızı sorgulamamıza neden oldu.

"Hiçbir şey başımıza boşuna gelmiyor" diyen Tanyeli'nin yeniden gündem olan o konuşması;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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