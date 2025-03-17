Kızıl Gezegen'e Bir Adım Daha Yaklaştık: NASA, Mars’tan Yeni Görüntüler Paylaştı!

Evrenin uçsuz bucaksız derinliklerinde insanlığın merakla üzerinde durduğu bir soru var: Mars'ta yaşam mümkün müdür? Bu gizem dolu soru, insanlığın en büyük meraklarından biri olmuştur. Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars, evrenin derinliklerindeki en büyük gizemlerden biri olarak kabul edilir.
Evrenin derinliklerindeki en büyük gizemlerden biri olan Mars, yeniden gündeme geldi. NASA'nın Mars keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'den yeni görüntüler gönderdi!
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İşte sosyal medyada gündem olan yeni görüntüler👇📹
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“Burası Mars! 140 milyon mil uzakta!” açıklamasıyla paylaşılan video, kısa sürede büyük ilgi gördü.
Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar görüntülerin gerçek olup olmadığını sorgularken, kimileri de teknolojinin Mars’taki keşifleri her geçen gün daha da ileri taşıdığına dikkat çekti.
Görüntülere inanmayan, kendi memleketine benzeten bazı sosyal medya kullanıcıları 👇😅
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