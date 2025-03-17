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Kızıl Gezegen'e Bir Adım Daha Yaklaştık: NASA, Mars’tan Yeni Görüntüler Paylaştı!

Kızıl Gezegen'e Bir Adım Daha Yaklaştık: NASA, Mars’tan Yeni Görüntüler Paylaştı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 00:27

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Evrenin uçsuz bucaksız derinliklerinde insanlığın merakla üzerinde durduğu bir soru var: Mars'ta yaşam mümkün müdür? Bu gizem dolu soru, insanlığın en büyük meraklarından biri olmuştur. Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars, evrenin derinliklerindeki en büyük gizemlerden biri olarak kabul edilir.

Evrenin derinliklerindeki en büyük gizemlerden biri olan Mars, yeniden gündeme geldi. NASA'nın Mars keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'den yeni görüntüler gönderdi!

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İşte sosyal medyada gündem olan yeni görüntüler👇📹

“Burası Mars! 140 milyon mil uzakta!” açıklamasıyla paylaşılan video, kısa sürede büyük ilgi gördü.

“Burası Mars! 140 milyon mil uzakta!” açıklamasıyla paylaşılan video, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Mars’ın yüzeyini detaylı şekilde gösteren bu görüntüler, gezegenin yapısını ve geçmişte su bulunma ihtimalini bir kez daha gündeme taşıdı.

Daha önce NASA’nın Perseverance aracı tarafından keşfedilen su izleri, Mars’ta mikrobiyal yaşam ihtimalini güçlendirmişti.

Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar görüntülerin gerçek olup olmadığını sorgularken, kimileri de teknolojinin Mars’taki keşifleri her geçen gün daha da ileri taşıdığına dikkat çekti.

Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar görüntülerin gerçek olup olmadığını sorgularken, kimileri de teknolojinin Mars’taki keşifleri her geçen gün daha da ileri taşıdığına dikkat çekti.

Peki, bu keşifler gelecekte insan kolonileri için bir kapı aralayabilir mi? Uzay araştırmaları ilerledikçe, Mars hakkındaki tartışmalar da büyümeye devam ediyor!

Görüntülere inanmayan, kendi memleketine benzeten bazı sosyal medya kullanıcıları 👇😅

Görüntülere inanmayan, kendi memleketine benzeten bazı sosyal medya kullanıcıları 👇😅
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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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