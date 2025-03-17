İçerik Üreticisi Mustafa Ak, Şeytanın Bile Aklına Gelmeyecek Kötülükleri Mizahi Bir Dille Ele Aldı

Türkiye, hoşgörüsüyle tanınan bir ülke olmakla birlikte, zaman zaman adeta 'Şeytana papucunu ters giydirir' dediğimiz davranışlarıyla da biliniyor. İşini kolaylaştırmak için hileye başvuranlar, bağış adı altında para toplayıp kendilerine mal eden dolandırıcılar gibi olumsuz örneklerle sıklıkla karşılaşıyoruz.

İçerik üreticisi Mustafa Ak'ın, son zamanlarda paylaştığı bir video, bu tür durumları mizahi bir dille ele alarak büyük ses getirdi. 'Türkiye'de Şeytan Olmak' başlıklı video, kısa sürede milyonlarca izleyici tarafından izlenerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.