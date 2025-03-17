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İçerik Üreticisi Mustafa Ak, Şeytanın Bile Aklına Gelmeyecek Kötülükleri Mizahi Bir Dille Ele Aldı

İçerik Üreticisi Mustafa Ak, Şeytanın Bile Aklına Gelmeyecek Kötülükleri Mizahi Bir Dille Ele Aldı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 16:57

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Türkiye, hoşgörüsüyle tanınan bir ülke olmakla birlikte, zaman zaman adeta 'Şeytana papucunu ters giydirir' dediğimiz davranışlarıyla da biliniyor. İşini kolaylaştırmak için hileye başvuranlar, bağış adı altında para toplayıp kendilerine mal eden dolandırıcılar gibi olumsuz örneklerle sıklıkla karşılaşıyoruz.

İçerik üreticisi Mustafa Ak'ın, son zamanlarda paylaştığı bir video, bu tür durumları mizahi bir dille ele alarak büyük ses getirdi. 'Türkiye'de Şeytan Olmak' başlıklı video, kısa sürede milyonlarca izleyici tarafından izlenerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DHOS0VysVGK/
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Videonun tamamı için👇📹

Videoda, şeytan taklidi yapan Ak, insanlardan kötülük yapmalarını isteyerek onları teşvik etti.

Videoda, şeytan taklidi yapan Ak, insanlardan kötülük yapmalarını isteyerek onları teşvik etti.

Ancak, video boyunca şeytanın bile aklına gelmeyecek kötülükler yaparak, şeytanı şaşırtan kişilerle karşılaştı. 

Kasadan para çalmak isteyenlerden, kiracısını yaka paça dışarı atmayı planlayanlara kadar pek çok kötü niyetli davranışa sahne olan videoda, şeytan bile arada bir cüzdanını çaldırdı.

Mustafa Ak’ın mizahi anlatımı, toplumsal hayatta sıkça karşılaşılan olumsuz davranışları dikkat çekici ve eğlenceli bir şekilde ele aldı.

Mustafa Ak’ın mizahi anlatımı, toplumsal hayatta sıkça karşılaşılan olumsuz davranışları dikkat çekici ve eğlenceli bir şekilde ele aldı.

Video, sosyal medyada hızla yayıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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