Sokak Röportajında Konuşan Kadın, Oruç Tutmayanlara Saygı Duyulması Gerektiğini Savundu

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, oruç tutanlar kadar tutmayanlar da gündemde yerini aldı. En Son Haber'in muhabirine konuşan oruç tutmayan vatandaşlar, bu durumlarının saygı görmesini talep etti. Röportaj esnasında söz alan bir kadın, oruç tutmama kararının kişisel bir tercih olduğunu ve bu durumun saygı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.