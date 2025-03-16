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Sokak Röportajında Konuşan Kadın, Oruç Tutmayanlara Saygı Duyulması Gerektiğini Savundu

Sokak Röportajında Konuşan Kadın, Oruç Tutmayanlara Saygı Duyulması Gerektiğini Savundu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 21:16

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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, oruç tutanlar kadar tutmayanlar da gündemde yerini aldı. En Son Haber'in muhabirine konuşan oruç tutmayan vatandaşlar, bu durumlarının saygı görmesini talep etti. Röportaj esnasında söz alan bir kadın, oruç tutmama kararının kişisel bir tercih olduğunu ve bu durumun saygı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Röportaj veren kadın, oruç tutmayanların zaman zaman baskıya maruz kaldığını belirtti.

Röportaj veren kadın, oruç tutmayanların zaman zaman baskıya maruz kaldığını belirtti.

'Bana da saygı duyulsun tutmadığım zaman. Herkesin inancı kendine. Senin oruç tutman beni niye ilgilendirsin? Ben senin oruç tuttuğunu hissetmek bile istemiyorum.' ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar arasında tartışma başlatan röportaj, oruç tutmayanların da toplum içinde saygı görmek istediğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Kullanıcılar arasında tartışma başlatan röportaj, oruç tutmayanların da toplum içinde saygı görmek istediğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Ancak bazı vatandaşlar ise kadının sözlerine tepki gösterdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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