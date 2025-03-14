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Kendisiyle Sevgili Olmak İsteyenler İçin Şartlarını Açıklayan Kadın Tepki Çekti: "Tasma da Olsun mu?"

Kendisiyle Sevgili Olmak İsteyenler İçin Şartlarını Açıklayan Kadın Tepki Çekti: "Tasma da Olsun mu?"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 19:46

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Birçok insan, sevgili seçiminde genellikle ilk olarak dış görünüşe, ardından davranışlara odaklanır. Her bireyin kendine özgü belirli kriterleri vardır. Ancak, bir kadın, potansiyel sevgilileri için 'sevgili olma şartları' listesi hazırladı ve abartılı koşulları nedeniyle sosyal medyada dikkat çekti. Bu liste; telefonunda konum uygulaması bulundurma, kadınlarla el sıkışmama, otobüste genç kızlara yer vermemek, kız kuzenlerle görüşmemek ve Instagram'da hiçbir kızı takip etmemek gibi maddeleri içeriyordu.

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İşte o liste👇📹

Kadının, sevgili adaylarından belirli bir kontrol talep etmesi, sosyal medyada "ilişki özgürlüğü" ve "eşitlik" gibi kavramlara dair soruları gündeme getirdi.

Kadının, sevgili adaylarından belirli bir kontrol talep etmesi, sosyal medyada "ilişki özgürlüğü" ve "eşitlik" gibi kavramlara dair soruları gündeme getirdi.

Eleştirilere karşın, bazı kullanıcılar, bu tür kuralların sağlıklı ilişkiler için gerekliliğinden bahsetti ve kadının taleplerini savundu

Ancak çoğunluk, kadının bu kadar katı ve baskıcı şartlar koymalarını eleştirerek “Tasması da olsun mu?” şeklinde yorumlar yaptı.

Ancak çoğunluk, kadının bu kadar katı ve baskıcı şartlar koymalarını eleştirerek “Tasması da olsun mu?” şeklinde yorumlar yaptı.

Kadının listesi, aşk ve ilişkilerdeki sınırları ve beklentileri sorgulatan bir tartışma başlatırken, sosyal medya kullanıcıları bu konuda farklı bakış açılarıyla yorumlarını paylaşmaya devam ediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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