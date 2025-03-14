Kendisiyle Sevgili Olmak İsteyenler İçin Şartlarını Açıklayan Kadın Tepki Çekti: "Tasma da Olsun mu?"

Birçok insan, sevgili seçiminde genellikle ilk olarak dış görünüşe, ardından davranışlara odaklanır. Her bireyin kendine özgü belirli kriterleri vardır. Ancak, bir kadın, potansiyel sevgilileri için 'sevgili olma şartları' listesi hazırladı ve abartılı koşulları nedeniyle sosyal medyada dikkat çekti. Bu liste; telefonunda konum uygulaması bulundurma, kadınlarla el sıkışmama, otobüste genç kızlara yer vermemek, kız kuzenlerle görüşmemek ve Instagram'da hiçbir kızı takip etmemek gibi maddeleri içeriyordu.