Kendisiyle Sevgili Olmak İsteyenler İçin Şartlarını Açıklayan Kadın Tepki Çekti: "Tasma da Olsun mu?"

Birçok insan, sevgili seçiminde genellikle ilk olarak dış görünüşe, ardından davranışlara odaklanır. Her bireyin kendine özgü belirli kriterleri vardır. Ancak, bir kadın, potansiyel sevgilileri için 'sevgili olma şartları' listesi hazırladı ve abartılı koşulları nedeniyle sosyal medyada dikkat çekti. Bu liste; telefonunda konum uygulaması bulundurma, kadınlarla el sıkışmama, otobüste genç kızlara yer vermemek, kız kuzenlerle görüşmemek ve Instagram'da hiçbir kızı takip etmemek gibi maddeleri içeriyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o liste👇📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadının, sevgili adaylarından belirli bir kontrol talep etmesi, sosyal medyada "ilişki özgürlüğü" ve "eşitlik" gibi kavramlara dair soruları gündeme getirdi.
Ancak çoğunluk, kadının bu kadar katı ve baskıcı şartlar koymalarını eleştirerek “Tasması da olsun mu?” şeklinde yorumlar yaptı.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın