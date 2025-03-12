İzmir'de Duygulandıran Hikaye: Sahibi, Kedisini Her Gün Eski Sokağına Götürüp Geri Alıyor

'Arçil, 5 yıl önce ölmek üzereyken bulduğum bu sokaktan hiç kopamadı. 4 km uzakta oturduğum halde defalarca kaçıp buraya geliyordu. Araba çarpmasın, köpekler saldırmasın diye artık kaçmasına fırsat vermeden her gün onu bu sevdiği sokağa getiriyorum ve akşam yine alıyorum.' sözleriyle hikayesini anlatan vatandaşın paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.