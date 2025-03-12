İzmir'de Duygulandıran Hikaye: Sahibi, Kedisini Her Gün Eski Sokağına Götürüp Geri Alıyor

İzmir'de bir vatandaş, 5 yıl önce ölmek üzereyken bulduğu kedisini her gün eski yaşadığı sokağa götürerek oynatıyor ve akşam olunca geri alıyor. @tuygun_srdr isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı bu hikaye, kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Tuygun vatandaş, Arçil adını verdiği kedisini 5 yıl önce sokakta ölmek üzereyken buldu. Ancak Arçil, yıllar geçmesine rağmen eski sokağından kopamadı.
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Defalarca kaçıp kilometrelerce yolu aşarak eski yerine dönen kedisi için çözüm bulan sahibi, onu her gün düzenli olarak sevdiği sokağa bırakıp akşamları tekrar eve götürdüğünü paylaştı.
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