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İzmir'de Duygulandıran Hikaye: Sahibi, Kedisini Her Gün Eski Sokağına Götürüp Geri Alıyor

İzmir'de Duygulandıran Hikaye: Sahibi, Kedisini Her Gün Eski Sokağına Götürüp Geri Alıyor

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 15:37

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İzmir'de bir vatandaş, 5 yıl önce ölmek üzereyken bulduğu kedisini her gün eski yaşadığı sokağa götürerek oynatıyor ve akşam olunca geri alıyor. @tuygun_srdr isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı bu hikaye, kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Tuygun vatandaş, Arçil adını verdiği kedisini 5 yıl önce sokakta ölmek üzereyken buldu. Ancak Arçil, yıllar geçmesine rağmen eski sokağından kopamadı.

Tuygun vatandaş, Arçil adını verdiği kedisini 5 yıl önce sokakta ölmek üzereyken buldu. Ancak Arçil, yıllar geçmesine rağmen eski sokağından kopamadı.

Defalarca kaçıp kilometrelerce yolu aşarak eski yerine dönen kedisi için çözüm bulan sahibi, onu her gün düzenli olarak sevdiği sokağa bırakıp akşamları tekrar eve götürdüğünü paylaştı.

Defalarca kaçıp kilometrelerce yolu aşarak eski yerine dönen kedisi için çözüm bulan sahibi, onu her gün düzenli olarak sevdiği sokağa bırakıp akşamları tekrar eve götürdüğünü paylaştı.

'Arçil, 5 yıl önce ölmek üzereyken bulduğum bu sokaktan hiç kopamadı. 4 km uzakta oturduğum halde defalarca kaçıp buraya geliyordu. Araba çarpmasın, köpekler saldırmasın diye artık kaçmasına fırsat vermeden her gün onu bu sevdiği sokağa getiriyorum ve akşam yine alıyorum.' sözleriyle hikayesini anlatan vatandaşın paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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