TikTok Kullanıcısının Tavuk Üzerinde Yaptığı Çizgi Deneyi İçinden Çıkamadığı Bir Hal Aldı!

Tavukların önlerine çizgi çekildiğinde hareketsiz kalması, doğada hayatta kalma içgüdülerinin bir yansıması olarak biliniyor. Bu ilginç bilgi, TikTok kullanıcısı @kenannkilic'ın dikkatini çekti ve bir tavuk üzerinde denemek istedi. Ancak sonuç, internette gördüğümüz her şeyi denemememiz gerektiğini gözler önüne serdi...