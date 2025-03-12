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TikTok Kullanıcısının Tavuk Üzerinde Yaptığı Çizgi Deneyi İçinden Çıkamadığı Bir Hal Aldı!

TikTok Kullanıcısının Tavuk Üzerinde Yaptığı Çizgi Deneyi İçinden Çıkamadığı Bir Hal Aldı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 13:46

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Tavukların önlerine çizgi çekildiğinde hareketsiz kalması, doğada hayatta kalma içgüdülerinin bir yansıması olarak biliniyor. Bu ilginç bilgi, TikTok kullanıcısı @kenannkilic'ın dikkatini çekti ve bir tavuk üzerinde denemek istedi. Ancak sonuç, internette gördüğümüz her şeyi denemememiz gerektiğini gözler önüne serdi...

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Genç kullanıcı, tavuğun önüne düz bir çizgi çizerek, sosyal medyadan öğrendiği bu bilgiyi test etmeye karar verdi.

Genç kullanıcı, tavuğun önüne düz bir çizgi çizerek, sosyal medyadan öğrendiği bu bilgiyi test etmeye karar verdi.

Ancak tavuk uzun bir süre hareketsiz kalınca TikTok kullanıcısı, işin içerisinden çıkamayarak takipçilerinden yardım istedi.

Ancak tavuk uzun bir süre hareketsiz kalınca TikTok kullanıcısı, işin içerisinden çıkamayarak takipçilerinden yardım istedi.

Çizgiyi bozarak tavuğu düzeltebileceğini belirten kullanıcılar, durumu eğlenceli bir hale getirdi. 

Peki sizce ne yapmalı?

Video için👇📹

Kullanıcıların bulduğu çözümler👇

Kullanıcıların bulduğu çözümler👇
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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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