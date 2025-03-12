TikTok Kullanıcısının Tavuk Üzerinde Yaptığı Çizgi Deneyi İçinden Çıkamadığı Bir Hal Aldı!

Tavukların önlerine çizgi çekildiğinde hareketsiz kalması, doğada hayatta kalma içgüdülerinin bir yansıması olarak biliniyor. Bu ilginç bilgi, TikTok kullanıcısı @kenannkilic'ın dikkatini çekti ve bir tavuk üzerinde denemek istedi. Ancak sonuç, internette gördüğümüz her şeyi denemememiz gerektiğini gözler önüne serdi...
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Genç kullanıcı, tavuğun önüne düz bir çizgi çizerek, sosyal medyadan öğrendiği bu bilgiyi test etmeye karar verdi.
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Ancak tavuk uzun bir süre hareketsiz kalınca TikTok kullanıcısı, işin içerisinden çıkamayarak takipçilerinden yardım istedi.
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Kullanıcıların bulduğu çözümler👇
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