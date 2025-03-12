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Korelilerin Hazırladığı "100 Etkili Lider" Kitabında Kanuni ve Atatürk'e Yer Verildi!

Korelilerin Hazırladığı "100 Etkili Lider" Kitabında Kanuni ve Atatürk'e Yer Verildi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 12:15

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Asın bayrakları! @koredebirturkkizikija isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımına göre, Koreliler tarafından hazırlanan '100 Etkili Lider' kitabında 2 Türk lider yer aldı. 

Bu onur verici haberin detaylarına gelin birlikte bakalım!

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Kitabı ilk gördüğünde Türk liderlerinin bu listeye dahil olmayacağını düşünen sosyal medya kullanıcısı, yanıldığını fark etti çünkü kitapta 2 Türk liderinin de adı geçiyordu.

Kitabı ilk gördüğünde Türk liderlerinin bu listeye dahil olmayacağını düşünen sosyal medya kullanıcısı, yanıldığını fark etti çünkü kitapta 2 Türk liderinin de adı geçiyordu.

Kadının anlatımına göre, kitapta yer alan ilk lider Kanuni Sultan Süleyman.

Kadının anlatımına göre, kitapta yer alan ilk lider Kanuni Sultan Süleyman.

Kitapta, 46 yıllık egemenliği boyunca ülkesini oldukça fazla geliştirmiş olduğu, sanata ve edebiyate değer veren bir lider olduğu belirtiliyormuş.

Kitaba giren bir diğer lider ise Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk.

Kitaba giren bir diğer lider ise Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk.

Kitapta, yenilmekte olan bir ülkeyi kurtardığı, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığı ve din ile devlet işlerini ayırarak modernleşme yolunda önemli adımlar attığı anlatılmış.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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