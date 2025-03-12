Korelilerin Hazırladığı "100 Etkili Lider" Kitabında Kanuni ve Atatürk'e Yer Verildi!

Asın bayrakları! @koredebirturkkizikija isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımına göre, Koreliler tarafından hazırlanan '100 Etkili Lider' kitabında 2 Türk lider yer aldı.
Bu onur verici haberin detaylarına gelin birlikte bakalım!
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Kitabı ilk gördüğünde Türk liderlerinin bu listeye dahil olmayacağını düşünen sosyal medya kullanıcısı, yanıldığını fark etti çünkü kitapta 2 Türk liderinin de adı geçiyordu.
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Kadının anlatımına göre, kitapta yer alan ilk lider Kanuni Sultan Süleyman.
Kitaba giren bir diğer lider ise Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk.
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