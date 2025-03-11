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İçerik Üreticisi Büşra Zeynep Çetin, Profil Fotoğrafı Uğruna Başına Gelen Olaylar Silsilesini Anlattı

İçerik Üreticisi Büşra Zeynep Çetin, Profil Fotoğrafı Uğruna Başına Gelen Olaylar Silsilesini Anlattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 15:56

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İçerik üreticisi Büşra Zeynep Çetin, Instagram profil fotoğrafını değiştirmek için yaşadığı ilginç olaylar silsilesini takipçileriyle paylaştı. Estetik operasyon sonrası profil fotoğrafını yenilemeyi amaçlayan Çetin, bir anda kendini nüfus dairesinde kimlik fotoğrafı değiştirirken buldu.

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Instagram’ın mavi tikli hesaplarda profil fotoğrafı değiştirilmek istendiğinde kimliğin sistemden onay alması gerektiğini belirten Çetin, bu durumu çözmek için kimliğindeki fotoğrafı değiştirmeye karar verdi.

Instagram’ın mavi tikli hesaplarda profil fotoğrafı değiştirilmek istendiğinde kimliğin sistemden onay alması gerektiğini belirten Çetin, bu durumu çözmek için kimliğindeki fotoğrafı değiştirmeye karar verdi.

Ancak geçirdiği burun estetiği sonrası yüzündeki değişiklik, nüfus dairesinde beklenmedik bir probleme yol açtı. Ailesi, Çetin’in kimliğindeki fotoğrafla yüz hatlarının çok farklı olduğu gerekçesiyle, onun gerçekten kendi çocukları olduğuna dair imza atmak zorunda kaldı.

Instagram destek ile iletişime geçen Çetin, profil fotoğrafını değiştirme sürecinde bir başka engelle karşılaştı.

Instagram destek ile iletişime geçen Çetin, profil fotoğrafını değiştirme sürecinde bir başka engelle karşılaştı.

Instagram, bu tür değişikliklerin küresel bir sorun olduğunu ve kimlik fotoğrafını değiştirmenin gereksiz olduğunu belirterek, çözüm olarak mavi tik üyeliğini geçici olarak sonlandırmayı önerdi.

Tüm bu serüveni mavi tik üyeliğini kaldırmamak adına yaşadığını belirten içerik üreticisi, sonunda profil fotoğrafını değiştirip mavi tikli üyeliğine kavuştu.

Tüm bu serüveni mavi tik üyeliğini kaldırmamak adına yaşadığını belirten içerik üreticisi, sonunda profil fotoğrafını değiştirip mavi tikli üyeliğine kavuştu.

'Bir profil fotoğrafı uğruna bu kadar zahmet çekmeye değer miydi?' dediğinizi duyar gibiyiz...

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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