İçerik Üreticisi Büşra Zeynep Çetin, Profil Fotoğrafı Uğruna Başına Gelen Olaylar Silsilesini Anlattı

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Instagram’ın mavi tikli hesaplarda profil fotoğrafı değiştirilmek istendiğinde kimliğin sistemden onay alması gerektiğini belirten Çetin, bu durumu çözmek için kimliğindeki fotoğrafı değiştirmeye karar verdi.
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Instagram destek ile iletişime geçen Çetin, profil fotoğrafını değiştirme sürecinde bir başka engelle karşılaştı.
Tüm bu serüveni mavi tik üyeliğini kaldırmamak adına yaşadığını belirten içerik üreticisi, sonunda profil fotoğrafını değiştirip mavi tikli üyeliğine kavuştu.
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