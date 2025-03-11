İçerik Üreticisi Büşra Zeynep Çetin, Profil Fotoğrafı Uğruna Başına Gelen Olaylar Silsilesini Anlattı

Ancak geçirdiği burun estetiği sonrası yüzündeki değişiklik, nüfus dairesinde beklenmedik bir probleme yol açtı. Ailesi, Çetin’in kimliğindeki fotoğrafla yüz hatlarının çok farklı olduğu gerekçesiyle, onun gerçekten kendi çocukları olduğuna dair imza atmak zorunda kaldı.