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Fenomen Arya Bektaş'ın Taşınmayı Düşündüğü Yeni Ev Dillere Düştü: "Tam Bir Instagram Evi"

Fenomen Arya Bektaş'ın Taşınmayı Düşündüğü Yeni Ev Dillere Düştü: "Tam Bir Instagram Evi"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 23:44

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Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Arya Bektaş, geçtiğimiz aylarda cinsiyet geçiş sürecini tamamlayarak ismini değiştirmiş ve büyük bir dönüşüm yaşamıştı. Gerek sosyal medyada paylaşımları gerekse yaşam tarzıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Bektaş, son dönemlerde gündemden düşmüyor.

Son dönemlerde ise ev arayışında olduğunu belirten Arya Bektaş, taşınmak üzere gezdiği lüks evi takipçileriyle paylaşarak dillere düştü.

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Arya'nın gezdiği, her köşesi camla döşenmiş, 3 katlı lüks ev modern ve ilginç tasarımıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Arya'nın gezdiği, her köşesi camla döşenmiş, 3 katlı lüks ev modern ve ilginç tasarımıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Her tarafı cam olan odaları ve geniş iç mekanları ile adeta bir 'rüya ev' izlenimi bırakan bu mekan, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Evin gün ışığı aldığını defalarca vurgulamayı es geçmeyen Arya Bektaş, evi tanımlarken "tam bir Instagram evi" ifadesini kullandı.

Evin gün ışığı aldığını defalarca vurgulamayı es geçmeyen Arya Bektaş, evi tanımlarken "tam bir Instagram evi" ifadesini kullandı.

Evin ihtişamı dillere düşerken, evin büyük bir kısmının cam olması ise bazı sosyal medya kullanıcılarına dert oldu!

İşte o ev 👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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