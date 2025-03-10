Fenomen Arya Bektaş'ın Taşınmayı Düşündüğü Yeni Ev Dillere Düştü: "Tam Bir Instagram Evi"

Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Arya Bektaş, geçtiğimiz aylarda cinsiyet geçiş sürecini tamamlayarak ismini değiştirmiş ve büyük bir dönüşüm yaşamıştı. Gerek sosyal medyada paylaşımları gerekse yaşam tarzıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Bektaş, son dönemlerde gündemden düşmüyor.

Son dönemlerde ise ev arayışında olduğunu belirten Arya Bektaş, taşınmak üzere gezdiği lüks evi takipçileriyle paylaşarak dillere düştü.