İlişkiniz Toksik mi? Sevgilinizden Ayrılıp Ayrılmamanız Gerektiğini Gösteren 'Takvim' Yöntemi

Toksik ilişkiler, bireyin ruh sağlığını olumsuz etkileyen, duygusal yıpranmaya sebep olan ve genellikle manipülasyon, güvensizlik veya kontrol sorunları içeren ilişkilerdir. Çoğu zaman ayrıl-barış döngüsü içinde ilerleyen ya da çiftlerin bir türlü ayrılamadığı bu ilişkiler, fark edilmediğinde yıllarca sürebilir.
@dilarasedef isimli içerik üreticisi, sevgilinizden ayrılmanız gerekip gerekmediğini anlamanın basit ama etkili bir yolunu paylaştı.
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İçerik üreticisi, eğer ayrılmanız gerektiğine emin değilseniz, bir takvim alarak ilişkiniz yüzünden mutsuz olduğunuz her günü işaretlemeniz gerektiğini söyledi.
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Bir ayın sonunda işaretlediğiniz günler 7 günü geçiyorsa, bu ilişkinin sonu gelmiş demektir...
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Neden ayrılmalısın Neden bu ilişkide Mutsuzsun ilişkin toksik mi bırakırsan ne mutlu at nikahı kurtul rahatla... Başlıklar bu minval. Onedio taktu kafaya her... Devamını Gör
hey Allahım ne geri zekalılar var ya.
benim iradem yok yani. burçlar gezegenler takvimler Güzin ablalar vs yok bilmem ne taragin gagası her şey benim iliskime karışıp karar veriyor. benim ilis... Devamını Gör