onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İlişkiniz Toksik mi? Sevgilinizden Ayrılıp Ayrılmamanız Gerektiğini Gösteren 'Takvim' Yöntemi

İlişkiniz Toksik mi? Sevgilinizden Ayrılıp Ayrılmamanız Gerektiğini Gösteren 'Takvim' Yöntemi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 19:18

İçerik Devam Ediyor

Toksik ilişkiler, bireyin ruh sağlığını olumsuz etkileyen, duygusal yıpranmaya sebep olan ve genellikle manipülasyon, güvensizlik veya kontrol sorunları içeren ilişkilerdir. Çoğu zaman ayrıl-barış döngüsü içinde ilerleyen ya da çiftlerin bir türlü ayrılamadığı bu ilişkiler, fark edilmediğinde yıllarca sürebilir. 

@dilarasedef isimli içerik üreticisi, sevgilinizden ayrılmanız gerekip gerekmediğini anlamanın basit ama etkili bir yolunu paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İçerik üreticisi, eğer ayrılmanız gerektiğine emin değilseniz, bir takvim alarak ilişkiniz yüzünden mutsuz olduğunuz her günü işaretlemeniz gerektiğini söyledi.

İçerik üreticisi, eğer ayrılmanız gerektiğine emin değilseniz, bir takvim alarak ilişkiniz yüzünden mutsuz olduğunuz her günü işaretlemeniz gerektiğini söyledi.

Bir ayın sonunda işaretlediğiniz günler 7 günü geçiyorsa, bu ilişkinin sonu gelmiş demektir...

Bir ayın sonunda işaretlediğiniz günler 7 günü geçiyorsa, bu ilişkinin sonu gelmiş demektir...

Bir gün kötü, iki gün mutlu geçen ilişkilerde toksikliğin fark edilmediğini söyleyen içerik üreticisi, eğer bu duruma müdahale edilmezse işaretlenen 7 günün aylara, hatta yıllara dönüşebileceğini ifade etti.

Detaylar için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
roxanne

Neden ayrılmalısın Neden bu ilişkide Mutsuzsun ilişkin toksik mi bırakırsan ne mutlu at nikahı kurtul rahatla... Başlıklar bu minval. Onedio taktu kafaya her... Devamını Gör

Yigal anor

hey Allahım ne geri zekalılar var ya.

Yigal anor

benim iradem yok yani. burçlar gezegenler takvimler Güzin ablalar vs yok bilmem ne taragin gagası her şey benim iliskime karışıp karar veriyor. benim ilis... Devamını Gör