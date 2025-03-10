İlişkiniz Toksik mi? Sevgilinizden Ayrılıp Ayrılmamanız Gerektiğini Gösteren 'Takvim' Yöntemi

Toksik ilişkiler, bireyin ruh sağlığını olumsuz etkileyen, duygusal yıpranmaya sebep olan ve genellikle manipülasyon, güvensizlik veya kontrol sorunları içeren ilişkilerdir. Çoğu zaman ayrıl-barış döngüsü içinde ilerleyen ya da çiftlerin bir türlü ayrılamadığı bu ilişkiler, fark edilmediğinde yıllarca sürebilir.

@dilarasedef isimli içerik üreticisi, sevgilinizden ayrılmanız gerekip gerekmediğini anlamanın basit ama etkili bir yolunu paylaştı.