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Pilot Seda Saygı Aktaş’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Anlamlı Anons

Pilot Seda Saygı Aktaş’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Anlamlı Anons

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 16:19

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, kadınlar hak ve eşitlik mücadelesini sokaklarda dile getirdi. Bu anlamlı günde, St. Petersburg - Sabiha Gökçen uçuşunda görev yapan yardımcı pilot Seda Saygı Aktaş, yaptığı anonsla büyük takdir topladı.

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Uçuş sırasında yolculara seslenen Aktaş, “Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Tarih boyunca bizlere ilham veren tüm kadınların bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Uçuş sırasında yolculara seslenen Aktaş, “Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Tarih boyunca bizlere ilham veren tüm kadınların bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Konuşmasında kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu bir geleceğe vurgu yapan pilot, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmeye devam edeceklerini belirtti.

Konuşmasında kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu bir geleceğe vurgu yapan pilot, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmeye devam edeceklerini belirtti.

Bu duygu yüklü anons, hem uçaktaki yolcuları hem de sosyal medyada izleyenleri derinden etkiledi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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