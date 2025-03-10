Pilot Seda Saygı Aktaş’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Anlamlı Anons

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, kadınlar hak ve eşitlik mücadelesini sokaklarda dile getirdi. Bu anlamlı günde, St. Petersburg - Sabiha Gökçen uçuşunda görev yapan yardımcı pilot Seda Saygı Aktaş, yaptığı anonsla büyük takdir topladı.