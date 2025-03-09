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Eşinin Hazırladığı Evlilik Teklifini Ramazan Şenliği Zanneden Kadın, Hayatının Şokunu Yaşadı!

Eşinin Hazırladığı Evlilik Teklifini Ramazan Şenliği Zanneden Kadın, Hayatının Şokunu Yaşadı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 21:12

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Evlilik teklifi, iki kişinin hayatlarını birleştirmek için attığı en özel adımlardan biridir. Bir ömür boyu sürecek bu yolculuğa birlikte çıkmayı teklif etmek, hem heyecan verici hem de duygusal bir anıdır. Bu defa romantik sürpriz adeta bir şenlik niteliğindeydi. Kendisine edilecek evlilik teklifinin hazırlığını, ramazan şenliği sanıp video çeken kadın gerçeği fark edince büyük bir şok yaşadı. O anlar @taaydef isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

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Kadın, önce davul-zurnayla erkek arkadaşını gördü, şaşkınlık içinde neye uğradığını anlamaya çalışırken evlilik teklifini görünce ortaya renkli ve unutulmaz anlar çıktı.

Kadın, önce davul-zurnayla erkek arkadaşını gördü, şaşkınlık içinde neye uğradığını anlamaya çalışırken evlilik teklifini görünce ortaya renkli ve unutulmaz anlar çıktı.

Bu eğlenceli ve romantik anlar sadece çiftin değil, çevredeki insanların da mutluluğunu paylaştığı anlara dönüştü.

Bu eğlenceli ve romantik anlar sadece çiftin değil, çevredeki insanların da mutluluğunu paylaştığı anlara dönüştü.

Ramazan şenliğini aratmayan bu evlilik teklifi, kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve izleyenlerin içini ısıttı.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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