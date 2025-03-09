Eşinin Hazırladığı Evlilik Teklifini Ramazan Şenliği Zanneden Kadın, Hayatının Şokunu Yaşadı!

Evlilik teklifi, iki kişinin hayatlarını birleştirmek için attığı en özel adımlardan biridir. Bir ömür boyu sürecek bu yolculuğa birlikte çıkmayı teklif etmek, hem heyecan verici hem de duygusal bir anıdır. Bu defa romantik sürpriz adeta bir şenlik niteliğindeydi. Kendisine edilecek evlilik teklifinin hazırlığını, ramazan şenliği sanıp video çeken kadın gerçeği fark edince büyük bir şok yaşadı. O anlar @taaydef isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.