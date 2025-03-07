Özgür Uysal Açıkladı: Kız Çocuğu Sahibi Olmanın Erkeğin Ömrünü Uzattığını Biliyor Muydunuz?

İçerik üreticisi Özgür Uysal, erkeklerin ömrünü uzatan ilginç bir araştırmayı paylaştı. National Library of Medicine’de yayımlanan bir araştırmaya göre, her bir kız çocuğu, babalarının ömrünü ortalama 74 saat uzatıyor. Ancak, erkek çocuklarının aynı etkiyi yaratmadığı belirtiliyor.