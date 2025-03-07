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Özgür Uysal Açıkladı: Kız Çocuğu Sahibi Olmanın Erkeğin Ömrünü Uzattığını Biliyor Muydunuz?

Özgür Uysal Açıkladı: Kız Çocuğu Sahibi Olmanın Erkeğin Ömrünü Uzattığını Biliyor Muydunuz?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 17:57

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İçerik üreticisi Özgür Uysal, erkeklerin ömrünü uzatan ilginç bir araştırmayı paylaştı. National Library of Medicine’de yayımlanan bir araştırmaya göre, her bir kız çocuğu, babalarının ömrünü ortalama 74 saat uzatıyor. Ancak, erkek çocuklarının aynı etkiyi yaratmadığı belirtiliyor.

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Özgür Uysal, araştırmanın yanı sıra kendi düşüncelerini de paylaştı.

Özgür Uysal, araştırmanın yanı sıra kendi düşüncelerini de paylaştı.

“Baba olunca erkek kendine daha iyi bakmaya başlıyor” diyen Uysal, özellikle kız çocuğu sahiplerinin, ilerleyen yaşlarda kızlarının fiziksel aktivitelerine yetişme isteğiyle sağlıklı yaşamaya daha fazla özen gösterdiğini vurguladı.

Ayrıca, “Kızımın yanında hep sağlıklı ve güçlü görüneyim ki hayata karşı kendini güvende hissetsin” motivasyonunun da arttığını belirtti.

Ayrıca, “Kızımın yanında hep sağlıklı ve güçlü görüneyim ki hayata karşı kendini güvende hissetsin” motivasyonunun da arttığını belirtti.

Araştırmanın bir diğer ilginç bulgusu ise kadınların çocuk başına ömrünün 95 hafta azaldığına dair. 

Peki, bu durumun sebepleri ne olabilir? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Osman Elmallı

😡😡😡😡

Osman Elmallı

🤢🤢🤮🤮

Osman Elmallı

hee erkek çocuğu sahibi olmak ömrü kısaltıyor feminizminize ufak masum çocukları alet etmeyin çocuk kız olsun erkek olsun aynıdır masumdur