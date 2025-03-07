Özgür Uysal Açıkladı: Kız Çocuğu Sahibi Olmanın Erkeğin Ömrünü Uzattığını Biliyor Muydunuz?

İçerik üreticisi Özgür Uysal, erkeklerin ömrünü uzatan ilginç bir araştırmayı paylaştı. National Library of Medicine’de yayımlanan bir araştırmaya göre, her bir kız çocuğu, babalarının ömrünü ortalama 74 saat uzatıyor. Ancak, erkek çocuklarının aynı etkiyi yaratmadığı belirtiliyor.
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Özgür Uysal, araştırmanın yanı sıra kendi düşüncelerini de paylaştı.
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Ayrıca, “Kızımın yanında hep sağlıklı ve güçlü görüneyim ki hayata karşı kendini güvende hissetsin” motivasyonunun da arttığını belirtti.
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hee erkek çocuğu sahibi olmak ömrü kısaltıyor feminizminize ufak masum çocukları alet etmeyin çocuk kız olsun erkek olsun aynıdır masumdur