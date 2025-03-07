Koreli Tarih Öğretmeni Anlattı: Güney Kore'de Türk Tarihi Nasıl Öğretiliyor?

Türk tarihi, sadece askeri zaferlerle değil, aynı zamanda kültürel, bilimsel ve sanatsal katkılarıyla da dünya tarihine yön vermiştir. Peki türk tarihinin diğer ülkelerde nasıl anlatıldığını hiç merak etmiş miydiniz?
Güney Kore'de bir tarih öğretmeni, ülkesindeki derslerde Türk tarihinin nasıl anlatıldığını paylaştı. Video @benmince isimli TikTok hesabından paylaşıldı.
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Öğretmen Hunlar, Göktürkler, Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu, Atatürk ve Kore Savaşı’na katılan Türk askerlerini öğrencilerine anlattığını söyledi.
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Türk askerinin yardımı olmasaydı bugün Kore Cumhuriyeti'nin bile olmayabileceğini dile getiren Koreli öğretmen, savaşın Kore halkı için önemini vurguladı.
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