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Koreli Tarih Öğretmeni Anlattı: Güney Kore'de Türk Tarihi Nasıl Öğretiliyor?

Koreli Tarih Öğretmeni Anlattı: Güney Kore'de Türk Tarihi Nasıl Öğretiliyor?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 15:25

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Türk tarihi, sadece askeri zaferlerle değil, aynı zamanda kültürel, bilimsel ve sanatsal katkılarıyla da dünya tarihine yön vermiştir. Peki türk tarihinin diğer ülkelerde nasıl anlatıldığını hiç merak etmiş miydiniz? 

Güney Kore'de bir tarih öğretmeni, ülkesindeki derslerde Türk tarihinin nasıl anlatıldığını paylaştı. Video @benmince isimli TikTok hesabından paylaşıldı.

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Öğretmen Hunlar, Göktürkler, Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu, Atatürk ve Kore Savaşı’na katılan Türk askerlerini öğrencilerine anlattığını söyledi.

Öğretmen Hunlar, Göktürkler, Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu, Atatürk ve Kore Savaşı’na katılan Türk askerlerini öğrencilerine anlattığını söyledi.

Güney Kore'de Türkiye’nin 'kardeş ülke' olarak tanıtıldığını belirterek, özellikle Kore Savaşı’ndaki Türk askerinin fedakarlıklarının derslerde vurgulandığını ifade etti.

Türk askerinin yardımı olmasaydı bugün Kore Cumhuriyeti'nin bile olmayabileceğini dile getiren Koreli öğretmen, savaşın Kore halkı için önemini vurguladı.

Türk askerinin yardımı olmasaydı bugün Kore Cumhuriyeti'nin bile olmayabileceğini dile getiren Koreli öğretmen, savaşın Kore halkı için önemini vurguladı.

Ayrıca, bir gün Kore’yi ziyaret etmeyi düşünenler için Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'na uğramalarını tavsiye eden öğretmen, burada Kore Savaşı’nda hayatını kaybeden kahraman Türk askerlerinin anısına ne kadar saygı duyduklarını belirtti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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