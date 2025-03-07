Bir TikTok Kullanıcısı, Şömineden Giyinme Odasına Evlerdeki Sınıfsal Farkları Sıraladı!

Toplumda sosyal sınıflar arasındaki farklar, günlük hayatın birçok alanında kendini gösterir. Özellikle evlerdeki düzen, kullanılan eşyalar ve yaşam tarzı, insanların gelir düzeyini ve sosyal statülerini yansıtabilir. TikTok kullanıcısı @aybikekocabass, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda evlerdeki sınıfsal farkları sıraladı.