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Bir TikTok Kullanıcısı, Şömineden Giyinme Odasına Evlerdeki Sınıfsal Farkları Sıraladı!

Bir TikTok Kullanıcısı, Şömineden Giyinme Odasına Evlerdeki Sınıfsal Farkları Sıraladı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 14:47

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Toplumda sosyal sınıflar arasındaki farklar, günlük hayatın birçok alanında kendini gösterir. Özellikle evlerdeki düzen, kullanılan eşyalar ve yaşam tarzı, insanların gelir düzeyini ve sosyal statülerini yansıtabilir. TikTok kullanıcısı @aybikekocabass, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda evlerdeki sınıfsal farkları sıraladı.

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Aynı zamanda mimar olduğunu belirten @aybikekocabass, evlerdeki sınıfsal farklılıkları sıraladığı videoyla gündem oldu.

Aynı zamanda mimar olduğunu belirten @aybikekocabass, evlerdeki sınıfsal farklılıkları sıraladığı videoyla gündem oldu.

Evlerdeki şömine, merdiven ve giyinme odası gibi unsurların, sosyal sınıf farklarını net bir şekilde gösterdiğini belirtti.

@aybikekocabass, şöminenin lüks bir özellik olduğunu, merdivenlerin ise üst sınıf evlerinde sıklıkla yer aldığını ifade etti.

@aybikekocabass, şöminenin lüks bir özellik olduğunu, merdivenlerin ise üst sınıf evlerinde sıklıkla yer aldığını ifade etti.

Ayrıca, giyinme odası gibi ayrı bir odanın olmasının da yüksek gelirli ailelerin evlerine özgü bir detay olduğunu söyledi. 

Peki sizce evlerdeki sınıfsal şeyler neler?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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