Kötü Yorumlar Ona İlham Oldu: Melis Fis, Kendisine Gelen Kötü Yorumları Şarkıya Dönüştürdü!

Sosyal medyada ürettiği içeriklerle büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Melis Fis, 2019 yılında çıkardığı 'Dur Diyemem' adlı single'ı ile müzik kariyerine adım atmıştı. 'Düş' ve 'Yan' gibi parçalarla yoluna devam eden sanatçı, sosyal medyada yoğun ilgi görse de zaman zaman kötü yorumların da hedefi oluyor.

Peki Melis Fis, kendisine gelen kötü yorumları nasıl değerlerdirdi dersiniz? Eleştirileri ve kötü yorumları şarkıya dönüştürerek! Detaylara birlikte bakalım...