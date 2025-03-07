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Kötü Yorumlar Ona İlham Oldu: Melis Fis, Kendisine Gelen Kötü Yorumları Şarkıya Dönüştürdü!

Kötü Yorumlar Ona İlham Oldu: Melis Fis, Kendisine Gelen Kötü Yorumları Şarkıya Dönüştürdü!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 10:47

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Sosyal medyada ürettiği içeriklerle büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Melis Fis, 2019 yılında çıkardığı 'Dur Diyemem' adlı single'ı ile müzik kariyerine adım atmıştı. 'Düş' ve 'Yan' gibi parçalarla yoluna devam eden sanatçı, sosyal medyada yoğun ilgi görse de zaman zaman kötü yorumların da hedefi oluyor. 

Peki Melis Fis, kendisine gelen kötü yorumları nasıl değerlerdirdi dersiniz? Eleştirileri ve kötü yorumları şarkıya dönüştürerek! Detaylara birlikte bakalım...

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Sanatçı, "saçma sapan bir ses", "bu niye ünlü" gibi yorumları bir araya getirerek yeni bir şarkı yaptı ve sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.

Sanatçı, "saçma sapan bir ses", "bu niye ünlü" gibi yorumları bir araya getirerek yeni bir şarkı yaptı ve sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.

Şarkının yanı sıra, videodaki enerjik hareketleriyle de dikkat çeken Fis, kötü yorumlara verilebilecek en eğlenceli yanıtı verdi.

Kendi tarzında bir mesaj veren Melis Fis’in bu hamlesi, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Kendi tarzında bir mesaj veren Melis Fis’in bu hamlesi, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Nadir de olsa kötü yorum yapanlar da vardı tabii. Siz bu şarkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

O şarkı👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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