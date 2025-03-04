Güzellik Sırrı 'Çıplak Uyumak' Olan Kadın: "Doğamıza Dönmüş Gibi Hissediyorum"

Her kadının kendine özel bir güzellik sırrı olabilir. Beslenmeye dikkat etmek, düzenli uyumak ve bol su içmek gibi alışkanlıklar güzelliğe katkı sağlarken, sosyal medyada @rabiaakaraarslan isimli kullanıcı, verdiği tavsiyeyle dikkat çekti. Kadın, yıllardır çıplak uyuduğunu belirterek bunun vücuda birçok faydası olduğunu söyledi.