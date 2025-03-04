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Güzellik Sırrı 'Çıplak Uyumak' Olan Kadın: "Doğamıza Dönmüş Gibi Hissediyorum"

Güzellik Sırrı 'Çıplak Uyumak' Olan Kadın: "Doğamıza Dönmüş Gibi Hissediyorum"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 10:24

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Her kadının kendine özel bir güzellik sırrı olabilir. Beslenmeye dikkat etmek, düzenli uyumak ve bol su içmek gibi alışkanlıklar güzelliğe katkı sağlarken, sosyal medyada @rabiaakaraarslan isimli kullanıcı, verdiği tavsiyeyle dikkat çekti. Kadın, yıllardır çıplak uyuduğunu belirterek bunun vücuda birçok faydası olduğunu söyledi.

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Kadın, "Temel sebebi anne karnında da çıplak olmamız. Yani doğduğumuz gibi uyuyoruz aslında ve gerçekten doğamıza dönmüşüz gibi bir his." sözleriyle bu alışkanlığını savundu.

Kadın, "Temel sebebi anne karnında da çıplak olmamız. Yani doğduğumuz gibi uyuyoruz aslında ve gerçekten doğamıza dönmüşüz gibi bir his." sözleriyle bu alışkanlığını savundu.

İlk başta kendisi için de garip olduğunu ancak zamanla alıştığını vurgulayan kadın, çıplak uyumanın kendisini daha iyi hissettirdiğini söyledi.

İlk başta kendisi için de garip olduğunu ancak zamanla alıştığını vurgulayan kadın, çıplak uyumanın kendisini daha iyi hissettirdiğini söyledi.

Kısa sürede viral olan paylaşım binlerce izlenme alırken, sosyal medyada da tartışma yarattı. Kimileri bu fikri desteklerken, kimileri de şaşkınlığını dile getirdi.

Videonun tamamı için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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gilmore

Evet anne karnındaki yaşamla zaten ev ortamı aynı şeydi çünkü

Teke tek

Allah korusun ancak depremde çok faydasını göreceğini düşünüyorum....

samet EKMİŞOĞLU

biz hayvan mıyız çıplak yatalım biz insanlarız