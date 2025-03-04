Güzellik Sırrı 'Çıplak Uyumak' Olan Kadın: "Doğamıza Dönmüş Gibi Hissediyorum"

Her kadının kendine özel bir güzellik sırrı olabilir. Beslenmeye dikkat etmek, düzenli uyumak ve bol su içmek gibi alışkanlıklar güzelliğe katkı sağlarken, sosyal medyada @rabiaakaraarslan isimli kullanıcı, verdiği tavsiyeyle dikkat çekti. Kadın, yıllardır çıplak uyuduğunu belirterek bunun vücuda birçok faydası olduğunu söyledi.
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Kadın, "Temel sebebi anne karnında da çıplak olmamız. Yani doğduğumuz gibi uyuyoruz aslında ve gerçekten doğamıza dönmüşüz gibi bir his." sözleriyle bu alışkanlığını savundu.
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İlk başta kendisi için de garip olduğunu ancak zamanla alıştığını vurgulayan kadın, çıplak uyumanın kendisini daha iyi hissettirdiğini söyledi.
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Evet anne karnındaki yaşamla zaten ev ortamı aynı şeydi çünkü
Allah korusun ancak depremde çok faydasını göreceğini düşünüyorum....
biz hayvan mıyız çıplak yatalım biz insanlarız