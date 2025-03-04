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Almanya'dan Araba Almak İsteyen Gurbetçi, Yaşadığı Süreci Anlattı: "Almanlar Bizden Daha Müslüman"

Almanya'dan Araba Almak İsteyen Gurbetçi, Yaşadığı Süreci Anlattı: "Almanlar Bizden Daha Müslüman"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 09:19

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Almanya’da yaşamaya başlayan ve Türkiye’de dört yıl terapist olarak çalışan bir gurbetçi, sosyal medya hesabından araba alma sürecini paylaştı. Almanya’da sağlıkçı olarak çalıştığı için altı ayda kolaylıkla araba alabildiğini belirten vatandaş, hastalarının tavsiyesi üzerine bir Türk veya Arap satıcıdan değil, Alman bir satıcıdan araç satın almaya karar verdiğini anlattı. Video, @gurbetciiiturkler isimli sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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Gurbetçi, araba almak için bir Alman satıcıyla iletişime geçtiğinde beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Gurbetçi, araba almak için bir Alman satıcıyla iletişime geçtiğinde beklenmedik bir durumla karşılaştı.

“İlk arabam olduğunu ve yeni evlendiğimi duyunca ‘Bu çok masraf çıkartır, sana satamam’ dedi.” sözleriyle satıcının kendisini düşündüğünü ve arabayı satmak istemediğini belirtti. Aracı neredeyse zorla almaya çalışmasına rağmen satıcının kesinlikle satış yapmak istemediğini aktardı.

Yaşadığı bu deneyimi paylaşan gurbetçi, Almanların Türkler'den daha Müslüman olduğunu söyledi.

Yaşadığı bu deneyimi paylaşan gurbetçi, Almanların Türkler'den daha Müslüman olduğunu söyledi.

“Sonra Türkiye’deki ‘Aldığı arabanın yarısı başka, yarısı başka çıktı’ haberlerini hatırladım.” diyerek Alman satıcının dürüstlüğüne vurgu yaptı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Sh

Almanyadakiler daha Müslüman değil. Bizim gibi ortadoğu insanlarının iman ettiği şey paradır. Din de insanları gütmek için kullanılır. Avrupalı ticarette ahl... Devamını Gör

Can vanKamp

Almanya ahlakımızı kıskanmıyor muymuş yani!

Şıpıdık

Bu coğrafyadakilerin müslümanlığı parayı görene kadardır. Para kazanmayı , insanları kandırmayı da ibadetten sayarlar.