Almanya'dan Araba Almak İsteyen Gurbetçi, Yaşadığı Süreci Anlattı: "Almanlar Bizden Daha Müslüman"

Almanya’da yaşamaya başlayan ve Türkiye’de dört yıl terapist olarak çalışan bir gurbetçi, sosyal medya hesabından araba alma sürecini paylaştı. Almanya’da sağlıkçı olarak çalıştığı için altı ayda kolaylıkla araba alabildiğini belirten vatandaş, hastalarının tavsiyesi üzerine bir Türk veya Arap satıcıdan değil, Alman bir satıcıdan araç satın almaya karar verdiğini anlattı. Video, @gurbetciiiturkler isimli sosyal medya hesabında paylaşıldı.