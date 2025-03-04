Almanya'dan Araba Almak İsteyen Gurbetçi, Yaşadığı Süreci Anlattı: "Almanlar Bizden Daha Müslüman"

Almanya’da yaşamaya başlayan ve Türkiye’de dört yıl terapist olarak çalışan bir gurbetçi, sosyal medya hesabından araba alma sürecini paylaştı. Almanya’da sağlıkçı olarak çalıştığı için altı ayda kolaylıkla araba alabildiğini belirten vatandaş, hastalarının tavsiyesi üzerine bir Türk veya Arap satıcıdan değil, Alman bir satıcıdan araç satın almaya karar verdiğini anlattı. Video, @gurbetciiiturkler isimli sosyal medya hesabında paylaşıldı.
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Gurbetçi, araba almak için bir Alman satıcıyla iletişime geçtiğinde beklenmedik bir durumla karşılaştı.
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Yaşadığı bu deneyimi paylaşan gurbetçi, Almanların Türkler'den daha Müslüman olduğunu söyledi.
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Almanyadakiler daha Müslüman değil. Bizim gibi ortadoğu insanlarının iman ettiği şey paradır. Din de insanları gütmek için kullanılır. Avrupalı ticarette ahl... Devamını Gör
Almanya ahlakımızı kıskanmıyor muymuş yani!
Bu coğrafyadakilerin müslümanlığı parayı görene kadardır. Para kazanmayı , insanları kandırmayı da ibadetten sayarlar.