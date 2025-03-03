Öğretmene Sosyal Medya Engeli! İçerik Ürettiği İçin İşine Son Verilen Öğretmen, Yaşadıklarını Anlattı

Teknolojinin gelişmesiyle her meslek grubundan insanlar sosyal medyada içerik üretmeye başladı. Ancak bu durum bazen iş hayatında beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor. @ddefnetek kullanıcı isimli öğretmen de beklenmedik bir durum yaşayanlar arasındaydı. Almanca öğretmeni, sosyal medyada içerik ürettiği gerekçesiyle çalıştığı kolejden istifasının istendiğini açıkladı.
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Paylaştığı videoda, okul yönetimi tarafından idareye çağrıldığını ve müdürün odasında istifa dilekçesinin talep edildiğini anlattı.
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İşten çıkarılma sebebi olarak "Çocuklar seni izliyor, ekran sürelerini uzatıyorsun" denildiğini aktaran öğretmen, bu duruma tepki gösterdi.
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