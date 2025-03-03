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Öğretmene Sosyal Medya Engeli! İçerik Ürettiği İçin İşine Son Verilen Öğretmen, Yaşadıklarını Anlattı

Öğretmene Sosyal Medya Engeli! İçerik Ürettiği İçin İşine Son Verilen Öğretmen, Yaşadıklarını Anlattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 00:21

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Teknolojinin gelişmesiyle her meslek grubundan insanlar sosyal medyada içerik üretmeye başladı. Ancak bu durum bazen iş hayatında beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor. @ddefnetek kullanıcı isimli öğretmen de beklenmedik bir durum yaşayanlar arasındaydı. Almanca öğretmeni, sosyal medyada içerik ürettiği gerekçesiyle çalıştığı kolejden istifasının istendiğini açıkladı.

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Paylaştığı videoda, okul yönetimi tarafından idareye çağrıldığını ve müdürün odasında istifa dilekçesinin talep edildiğini anlattı.

Paylaştığı videoda, okul yönetimi tarafından idareye çağrıldığını ve müdürün odasında istifa dilekçesinin talep edildiğini anlattı.

İşten çıkarılma sebebi olarak "Çocuklar seni izliyor, ekran sürelerini uzatıyorsun" denildiğini aktaran öğretmen, bu duruma tepki gösterdi.

İşten çıkarılma sebebi olarak "Çocuklar seni izliyor, ekran sürelerini uzatıyorsun" denildiğini aktaran öğretmen, bu duruma tepki gösterdi.

Daha önce sosyal medya hesabını gizliye almasının istendiğini belirten öğretmen, öğrencilerin yalnızca kendisini değil birçok içerik üreticisini izleyebileceğini vurguladı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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