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Hastane Önünde Kırmızı Kuşaklı Oyuncak Bebek Satılmasına Tepki Gösteren Doktor: "Gerek Var mıydı?"

Hastane Önünde Kırmızı Kuşaklı Oyuncak Bebek Satılmasına Tepki Gösteren Doktor: "Gerek Var mıydı?"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 20:06

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Düğün öncesi gelinlerin beline bağlanan kırmızı kuşak geleneği, özellikle Türkiye'nin doğu bölgelerinde yaygın olarak bilinir. Bu gelenek, çoğu zaman bekaret ve doğurganlıkla ilişkilendirildiği için tartışmalara neden olmuştur. Bu geleneğe bir tepki de Dr. Yağmur Akşahin'den geldi. Dr. Akşahin, hastane önünde gelinlik giymiş ve beline kırmızı kuşak bağlanmış oyuncak bebeklerin satışına karşı çıkarak, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

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Karşılaştığı manzara karşı tepkisini dile getiren Akşahin, "'Millet ne der?' korkusuyla yapılan bir gelenek bu. Gerçekten gerek var mıydı çocuğa yapılan bir oyuncağa bunu eklemeye?" şeklinde konuştu.

Karşılaştığı manzara karşı tepkisini dile getiren Akşahin, "'Millet ne der?' korkusuyla yapılan bir gelenek bu. Gerçekten gerek var mıydı çocuğa yapılan bir oyuncağa bunu eklemeye?" şeklinde konuştu.

Küçük çocuklar için kırmızı kuşaklı gelin bebeklerinin satılmasını eleştiren Akşahin'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Küçük çocuklar için kırmızı kuşaklı gelin bebeklerinin satılmasını eleştiren Akşahin'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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