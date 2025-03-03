Sürekli Eve Sipariş Vermekten Kuryeyle Kanka Olan İçerik Üreticisinin Mizahi Paylaşımı!

Online sipariş vermek, özellikle işten eve yorgun dönenler, evden çalışanlar ve üşengeçler için vazgeçilmez bir alışkanlık haline geldi. Sürekli dışarıdan sipariş verildiğinde ise kuryelerle arada bir samimiyetin oluşması ise kaçınılmaz oluyor. @seymausta isimli içerik üreticisi, bu durumu eğlenceli bir şekilde ele alarak takipçileriyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşımında, sürekli eve sipariş verdiğinde kuryeyle arasında oluşan samimiyeti gözler önüne seren Şeyma Usta, "kanka" olma noktasına gelen müşteri ve kurye ilişkisini özetledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa sürede viral hale gelen video, binlerce beğeni ve yorum aldı. Dışarıdan sipariş verenlere, kendi yaşadığı bu komik durumu hatırlatan içerik üreticisi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Video için👇📹
Benzer durumlar yaşayan bazı sosyal medya kullanıcıları👇😂
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın