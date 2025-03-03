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Sürekli Eve Sipariş Vermekten Kuryeyle Kanka Olan İçerik Üreticisinin Mizahi Paylaşımı!

Sürekli Eve Sipariş Vermekten Kuryeyle Kanka Olan İçerik Üreticisinin Mizahi Paylaşımı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 19:06

İçerik Devam Ediyor

Online sipariş vermek, özellikle işten eve yorgun dönenler, evden çalışanlar ve üşengeçler için vazgeçilmez bir alışkanlık haline geldi. Sürekli dışarıdan sipariş verildiğinde ise kuryelerle arada bir samimiyetin oluşması ise kaçınılmaz oluyor. @seymausta isimli içerik üreticisi, bu durumu eğlenceli bir şekilde ele alarak takipçileriyle paylaştı.

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Paylaşımında, sürekli eve sipariş verdiğinde kuryeyle arasında oluşan samimiyeti gözler önüne seren Şeyma Usta, "kanka" olma noktasına gelen müşteri ve kurye ilişkisini özetledi.

Paylaşımında, sürekli eve sipariş verdiğinde kuryeyle arasında oluşan samimiyeti gözler önüne seren Şeyma Usta, "kanka" olma noktasına gelen müşteri ve kurye ilişkisini özetledi.

Kısa sürede viral hale gelen video, binlerce beğeni ve yorum aldı. Dışarıdan sipariş verenlere, kendi yaşadığı bu komik durumu hatırlatan içerik üreticisi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kısa sürede viral hale gelen video, binlerce beğeni ve yorum aldı. Dışarıdan sipariş verenlere, kendi yaşadığı bu komik durumu hatırlatan içerik üreticisi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Video için👇📹

Benzer durumlar yaşayan bazı sosyal medya kullanıcıları👇😂

Benzer durumlar yaşayan bazı sosyal medya kullanıcıları👇😂

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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