Sürekli Eve Sipariş Vermekten Kuryeyle Kanka Olan İçerik Üreticisinin Mizahi Paylaşımı!

Online sipariş vermek, özellikle işten eve yorgun dönenler, evden çalışanlar ve üşengeçler için vazgeçilmez bir alışkanlık haline geldi. Sürekli dışarıdan sipariş verildiğinde ise kuryelerle arada bir samimiyetin oluşması ise kaçınılmaz oluyor. @seymausta isimli içerik üreticisi, bu durumu eğlenceli bir şekilde ele alarak takipçileriyle paylaştı.