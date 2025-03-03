Oruçluyken Dışarıda Vakit Geçirmek Zor mu? Çisil Eyüp’ün "Ramazan’da Date" Paylaşımı Gündem Oldu

Ramazan ayında oruç tutmak, özellikle sıcak havalarda ve uzun günlerde açlık ve susuzluğa dayanmayı gerektirirken, dışarıda vakit geçirmek de ayrı bir zorluk olabiliyor. İçerik üreticisi Çisil Eyüp, bu durumu esprili bir şekilde ele alarak 'Ramazan’da date' konseptli videosuyla sosyal medyada gündem oldu.
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Videoda, oruçluyken dışarıda geçirilen bir günü canlandıran Eyüp, yemek yiyip su içene kadar yaşanan gerginliği eğlenceli bir dille aktardı.
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İçerik üreticisinin paylaşımı izleyenleri hem güldürdü hem de oruçlu geçirilen günlerin zorluklarını hatırlattı.
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