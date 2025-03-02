Bu Nasıl Ortam? Rıdvan Abi, Keyto TV Yayınında Deveye Binip Şov Yaptı!

Sosyal medyada 'Rıdvan Abi' olarak tanınan Rıdvan Çelik, Mesut Can Tomay ve Ali Biçim'in Kick platformundaki kanalı Keyto TV'ye konuk oldu. Yayın sırasında yaşanan ilginç anlar izleyicileri hem güldürdü hem de şaşkına çevirdi. Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Mesut Can Tomay ve Ali Biçim’in yayınından paylaşılan kısa bir kesit sosyal medyada viral oldu.