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Bu Nasıl Ortam? Rıdvan Abi, Keyto TV Yayınında Deveye Binip Şov Yaptı!

Bu Nasıl Ortam? Rıdvan Abi, Keyto TV Yayınında Deveye Binip Şov Yaptı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 17:55

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Sosyal medyada 'Rıdvan Abi' olarak tanınan Rıdvan Çelik, Mesut Can Tomay ve Ali Biçim'in Kick platformundaki kanalı Keyto TV'ye konuk oldu. Yayın sırasında yaşanan ilginç anlar izleyicileri hem güldürdü hem de şaşkına çevirdi. Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Mesut Can Tomay ve Ali Biçim’in yayınından paylaşılan kısa bir kesit sosyal medyada viral oldu.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yayında deveye bindiğini göstererek "Devesiz yayın olmaz" notunu düştü.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yayında deveye bindiğini göstererek "Devesiz yayın olmaz" notunu düştü.

Yayında sadece deve şovu değil, davullu zurnalı eğlenceli anlar da yaşandı. Kaotik ve eğlenceli atmosfer, izleyicileri adeta bir sorgulamanın içine sürükledi...

Yayında sadece deve şovu değil, davullu zurnalı eğlenceli anlar da yaşandı. Kaotik ve eğlenceli atmosfer, izleyicileri adeta bir sorgulamanın içine sürükledi...

İşte o video👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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