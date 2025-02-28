Hikayeden Adamlar’ın Ozan ve Sercan’ı, İdeal Kankalarını Yarattı!

Hikayeden Adamlar’ın sevilen ikilisi Ozan Bozkurt ve Sercan Şahin Kurtulmuş, son dönemde gündemde kalmayı başaran içerik üreticileri arasında yer alıyor. YouTube’da 'Mahalle' programını sunarak eğlenceli sohbetler yapan ikili, sadece programlarıyla değil, samimi arkadaşlıklarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Spotify ve Apple Podcasts gibi platformlarda da podcast yayınları yapan Ozan ve Sercan, geniş bir dinleyici kitlesine de sahip.
Peki, Ozan ve Sercan ideal kankalarını oluştursalardı nasıl biri olurdu? Sizler için onlara sorular sorarak ideal kankalarını yaratmalarını istedik!
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İkili, "Seni her durumda motive eden arkadaş mı?" yoksa "Sana hatalarını açıkça söyleyebilen arkadaş mı?" gibi soruları yanıtlayarak, arkadaşlıklarının dinamiklerini ortaya koydu.
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Birçok seçimde ortak karar almayı başaran Ozan ve Sercan, arkadaşlıklarının gücünü bir kez daha kanıtladı.
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