Pembe Gözlük Etkisi: Geçmiş Gerçek mi, Yoksa Hatırlamak İstediğimiz Gibi mi?

Bazen geçmişi düşündüğümüzde her şey daha güzel, daha kusursuz görünebilir. İşte bu, psikolojide “pembe gözlük etkisi” olarak adlandırılan bir fenomenin sonucu olabilir. Bu etki, hatıralarımızı olduğundan daha olumlu ve romantik bir şekilde hatırlamamıza neden olur. Geçmişte yaşanan bir ilişkinin sadece mutlu anlarını anımsamak, çocukluk yıllarını saf bir neşeyle hatırlamak ya da zor zamanları bile nostaljiyle süslemek, beynimizin bize oynadığı tatlı bir oyun olabilir.