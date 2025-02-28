En Tehlikeli Erkek İsimleri Açıklandı: Zirvede 'Furkan' İsmi Var!

İsimler, insanların karakteri üzerinde bilinçaltı bir etki yaratabilir. Kişi, isminin çağrıştırdığı anlamlara ve toplumda oluşturduğu algıya göre bir kimlik geliştirebilir. Peki, bazı isimler gerçekten daha tehlikeli olabilir mi? @kakofonicast isimli sosyal medya hesabında paylaşılan videoda iki genç, 'En tehlikeli erkek isimleri'ni sıraladı.
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Çevresinden tanıdığı isimlerden tahminler yapmaya çalışan gençlerden biri, sonuçlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
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Yapılan sıralamada Furkan ismi listenin ilk sırasında yer alırken, Hakan ismi ikinci sıraya yerleşti.
İşte o isimler👇📹
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