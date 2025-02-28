Kahvehane İşletmecisi, Tavşan Kanı Çay Demlemenin Püf Noktasını Paylaştı

Tavşan kanı çay, ülkemizde en sevilen çay çeşitlerinden biri olarak her gün birçok kişi tarafından içiliyor. Demli ve koyu kırmızımsı renginden adını alan bu çay, Türk çay kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Bir kahvehane işletmecisi, tavşan kanı çay elde etmenin püf noktasını sosyal medyada paylaştı.