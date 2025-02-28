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Kahvehane İşletmecisi, Tavşan Kanı Çay Demlemenin Püf Noktasını Paylaştı

Kahvehane İşletmecisi, Tavşan Kanı Çay Demlemenin Püf Noktasını Paylaştı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 14:24

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Tavşan kanı çay, ülkemizde en sevilen çay çeşitlerinden biri olarak her gün birçok kişi tarafından içiliyor. Demli ve koyu kırmızımsı renginden adını alan bu çay, Türk çay kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Bir kahvehane işletmecisi, tavşan kanı çay elde etmenin püf noktasını sosyal medyada paylaştı.

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İşletmeci, tavşan kanı çayını elde etmek için çayı süzerek tozunu aldığını ve asıl önemli noktanın çayın süzülmesi olduğunu vurguladı.

İşletmeci, tavşan kanı çayını elde etmek için çayı süzerek tozunu aldığını ve asıl önemli noktanın çayın süzülmesi olduğunu vurguladı.

Süzülen çayın büyük bir kısmının toz haline gelmesi, izleyenlerde şaşkınlık yarattı.

İşletmeci ayrıca, çayın musluk suyundan, yani kireçli sulardan demlenmemesi gerektiğini de belirtti.

İşletmeci ayrıca, çayın musluk suyundan, yani kireçli sulardan demlenmemesi gerektiğini de belirtti.

Paylaşılan video, çay tutkunları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Peki, siz tavşan kanı çayınızı nasıl demliyorsunuz?

İşte detaylar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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