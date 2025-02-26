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Dinleyenleri Büyüledi: Binlerce Yıllık Müzik Aleti Temir Komuzun Sesi Nasıl Duyuluyor?

Dinleyenleri Büyüledi: Binlerce Yıllık Müzik Aleti Temir Komuzun Sesi Nasıl Duyuluyor?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 15:58

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Orta Asya'nın en eski müzik aletlerinden biri olan temir komuz, Kırgızistan başta olmak üzere Türk halkları arasında önemli bir yere sahip. 'Demir komuz' anlamına gelen bu enstrüman, ağızda çalınan bir çene arpıdır ve tarihinin M.Ö. 6000’li yıllara kadar uzandığı düşünülüyor. 

Türkistan, Kafkasya ve Sibirya'da yaşayan eski göçebe Türk halkları tarafından geliştirilen bu çalgı, günümüzde hâlâ geleneksel müziklerde ve şaman ritüellerinde kullanılıyor. Peki temir komuzun sesi nasıl duyuluyor?

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Temir_k...
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Bir içerik üreticisi temir komuzun nasıl çalındığını deneyerek takipçileriyle paylaştı.

Bir içerik üreticisi temir komuzun nasıl çalındığını deneyerek takipçileriyle paylaştı.

Çalgının çıkardığı sesin kulağa oldukça tanıdık gelmesi dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar da ne kadar etkileyici bir enstrüman olduğunu gözler önüne serdi.

Çalgının çıkardığı sesin kulağa oldukça tanıdık gelmesi dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar da ne kadar etkileyici bir enstrüman olduğunu gözler önüne serdi.

Binlerce yıllık tarihiyle kültürel mirasın önemli parçalarından biri olan temir komuz hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Daha önce bu eşsiz çalgının sesini duymuş muydunuz?

Video için👇📹

👇

👇
twitter.com

'Çok özel ve güzel bir ses.'

👇

👇
twitter.com

'Vay canına, bunun binlerce yıl boyunca hayatta kalabilmesi gerçekten inanılmaz.'

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👇
twitter.com

'Çok güzel ve müziği hissedebiliyorsunuz.'

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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