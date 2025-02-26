Dinleyenleri Büyüledi: Binlerce Yıllık Müzik Aleti Temir Komuzun Sesi Nasıl Duyuluyor?

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Temir_k...
Orta Asya'nın en eski müzik aletlerinden biri olan temir komuz, Kırgızistan başta olmak üzere Türk halkları arasında önemli bir yere sahip. 'Demir komuz' anlamına gelen bu enstrüman, ağızda çalınan bir çene arpıdır ve tarihinin M.Ö. 6000’li yıllara kadar uzandığı düşünülüyor.
Türkistan, Kafkasya ve Sibirya'da yaşayan eski göçebe Türk halkları tarafından geliştirilen bu çalgı, günümüzde hâlâ geleneksel müziklerde ve şaman ritüellerinde kullanılıyor. Peki temir komuzun sesi nasıl duyuluyor?
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Bir içerik üreticisi temir komuzun nasıl çalındığını deneyerek takipçileriyle paylaştı.
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Çalgının çıkardığı sesin kulağa oldukça tanıdık gelmesi dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar da ne kadar etkileyici bir enstrüman olduğunu gözler önüne serdi.
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