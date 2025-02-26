Alman YouTuber Fransizka Niehus'un Türk Vatandaşlığı Mücadelesi

Türkiye'ye olan sevgisini her fırsatta dile getiren Alman YouTuber Fransizka Niehus, Türk vatandaşlığı başvurusu sürecinde yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı. Daha önce Türkiye'de uzun süre yaşayan ve vatandaşlık almak isteyen Niehus'un, geçirdiği süreç ve vatandaşlık alamaması çeşitli tepkilere sebep oldu.