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Alman YouTuber Fransizka Niehus'un Türk Vatandaşlığı Mücadelesi

Alman YouTuber Fransizka Niehus'un Türk Vatandaşlığı Mücadelesi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 09:05

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Türkiye'ye olan sevgisini her fırsatta dile getiren Alman YouTuber Fransizka Niehus, Türk vatandaşlığı başvurusu sürecinde yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı. Daha önce Türkiye'de uzun süre yaşayan ve vatandaşlık almak isteyen Niehus'un, geçirdiği süreç ve vatandaşlık alamaması çeşitli tepkilere sebep oldu.

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Niehus, 2023 yılında Viyana'dan İstanbul'a deprem farkındalığı için yürüyüş yaparken Türkiye'deki 5 yıllık kesintisiz ikamet süresinin sıfırlandığını açıkladı.

Niehus, 2023 yılında Viyana'dan İstanbul'a deprem farkındalığı için yürüyüş yaparken Türkiye'deki 5 yıllık kesintisiz ikamet süresinin sıfırlandığını açıkladı.

Niehus'un yaşadığı hayal kırıklığını anlatması kısa sürede gündem olurken, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu haline geldi.

Niehus'un yaşadığı hayal kırıklığını anlatması kısa sürede gündem olurken, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu haline geldi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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