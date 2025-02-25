Spor Salonunda Makyaj Yapan Adam, Görenleri Şaşkına Çevirdi: O Anlar Gündem Oldu!

Makyaj, zaman ve mekan tanımadan her yerde yapılabiliyor! @nathan.skin isimli sosyal medya kullanıcısı, spor salonunda makyaj yaparken o anları kameraya aldı. Samimi bir şekilde paylaştığı bu video, kısa sürede viral oldu.
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Ancak spor salonundaki diğer kişiler, makyaj yapan adamı görünce tepkilerini gizleyemediler.
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O anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve videonun izlenme sayısı milyonlara ulaştı.
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