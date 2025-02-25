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Spor Salonunda Makyaj Yapan Adam, Görenleri Şaşkına Çevirdi: O Anlar Gündem Oldu!

Spor Salonunda Makyaj Yapan Adam, Görenleri Şaşkına Çevirdi: O Anlar Gündem Oldu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 16:02

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Makyaj, zaman ve mekan tanımadan her yerde yapılabiliyor! @nathan.skin isimli sosyal medya kullanıcısı, spor salonunda makyaj yaparken o anları kameraya aldı. Samimi bir şekilde paylaştığı bu video, kısa sürede viral oldu.

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Ancak spor salonundaki diğer kişiler, makyaj yapan adamı görünce tepkilerini gizleyemediler.

Ancak spor salonundaki diğer kişiler, makyaj yapan adamı görünce tepkilerini gizleyemediler.

O anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve videonun izlenme sayısı milyonlara ulaştı.

O anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve videonun izlenme sayısı milyonlara ulaştı.

Video, binlerce yorum aldı ve spor salonundaki diğer kişilerin şaşkın bakışları izleyenleri gülümsetti.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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