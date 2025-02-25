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Tarihin En Büyük Telif Hakkı Davası Başladı: Zuckerberg ve Meta Milyonlarca Dolarlık Ceza ile Karşı Karşıya

Tarihin En Büyük Telif Hakkı Davası Başladı: Zuckerberg ve Meta Milyonlarca Dolarlık Ceza ile Karşı Karşıya

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 12:00

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Tarihin en büyük telif hakkı davası başladı ve suçlu koltuğunda Meta CEO’su Mark Zuckerberg yer alıyor. Milyonlarca kitabın korsan şekilde indirildiği gerekçesiyle açılan dava, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Detayları @webtekno bizlerle paylaştı.

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Şirketin yapay zekasını geliştirmek amacıyla 82 terabaytlık kitabın korsan şekilde indirildiği öne sürülüyor.

Şirketin yapay zekasını geliştirmek amacıyla 82 terabaytlık kitabın korsan şekilde indirildiği öne sürülüyor.

En bilinen korsan sitelerin kullanıldığı ve milyonlarca dolarlık tazminat cezasının gündemde olduğu dava, Zuckerberg ve Meta'yı zorlayacak gibi görünüyor.

En bilinen korsan sitelerin kullanıldığı ve milyonlarca dolarlık tazminat cezasının gündemde olduğu dava, Zuckerberg ve Meta'yı zorlayacak gibi görünüyor.

İşte detaylar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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