Tarihin En Büyük Telif Hakkı Davası Başladı: Zuckerberg ve Meta Milyonlarca Dolarlık Ceza ile Karşı Karşıya

Tarihin en büyük telif hakkı davası başladı ve suçlu koltuğunda Meta CEO’su Mark Zuckerberg yer alıyor. Milyonlarca kitabın korsan şekilde indirildiği gerekçesiyle açılan dava, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Detayları @webtekno bizlerle paylaştı.
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Şirketin yapay zekasını geliştirmek amacıyla 82 terabaytlık kitabın korsan şekilde indirildiği öne sürülüyor.
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En bilinen korsan sitelerin kullanıldığı ve milyonlarca dolarlık tazminat cezasının gündemde olduğu dava, Zuckerberg ve Meta'yı zorlayacak gibi görünüyor.
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