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Gönderdiği Videoları İzleyemeyen Arkadaşlarına Sınav Hazırlayan Genç!

Gönderdiği Videoları İzleyemeyen Arkadaşlarına Sınav Hazırlayan Genç!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 18:17

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Sosyal medyanın hayatımıza iyice yerleşmesiyle birlikte, özellikle Z kuşağı günün büyük bir kısmını TikTok ve Instagram Reels gibi kısa videolar izleyerek geçiriyor. Ancak gönderilen videoların izlenmemesi bir genci harekete geçirdi. @selinlikliks isimli TikTok kullanıcısı, arkadaşlarının izlemeyip geçtikleri videoları bir sınava dönüştürdü.

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Paylaştığı videolardan sorular hazırlayan genç, arkadaşlarına test yaparak gerçekten izleyip izlemediklerini ölçmek istedi.

Paylaştığı videolardan sorular hazırlayan genç, arkadaşlarına test yaparak gerçekten izleyip izlemediklerini ölçmek istedi.

Eğlenceli anların yaşandığı video sosyal medyada ilgi çekerken, “Gönderdiğimiz videoları izlemeyen arkadaşlar için en uygun sınav” yorumları yapıldı.

Eğlenceli anların yaşandığı video sosyal medyada ilgi çekerken, “Gönderdiğimiz videoları izlemeyen arkadaşlar için en uygun sınav” yorumları yapıldı.

İşte o sınav👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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