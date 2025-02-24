Gönderdiği Videoları İzleyemeyen Arkadaşlarına Sınav Hazırlayan Genç!

Sosyal medyanın hayatımıza iyice yerleşmesiyle birlikte, özellikle Z kuşağı günün büyük bir kısmını TikTok ve Instagram Reels gibi kısa videolar izleyerek geçiriyor. Ancak gönderilen videoların izlenmemesi bir genci harekete geçirdi. @selinlikliks isimli TikTok kullanıcısı, arkadaşlarının izlemeyip geçtikleri videoları bir sınava dönüştürdü.
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Paylaştığı videolardan sorular hazırlayan genç, arkadaşlarına test yaparak gerçekten izleyip izlemediklerini ölçmek istedi.
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Eğlenceli anların yaşandığı video sosyal medyada ilgi çekerken, “Gönderdiğimiz videoları izlemeyen arkadaşlar için en uygun sınav” yorumları yapıldı.
İşte o sınav👇📹
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