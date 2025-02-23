Komedyen Yunus Yılmaz’dan Samimi İtiraf: “Balkona Çıkarken Bile Eşime Soruyorum”

Komedyen Yunus Yılmaz, oyuncu Evrim Akın’ın YouTube programı Pijama Sohbetleri'ne konuk oldu. Eğlenceli anların yaşandığı programda, Akın’ın sorduğu bir soru ve Yılmaz’ın verdiği cevap dikkat çekti. Evrim Akın, 'Eşine danışır mısın?' diye sorunca Yunus Yılmaz’ın cevabı herkesi güldürdü.