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Komedyen Yunus Yılmaz’dan Samimi İtiraf: “Balkona Çıkarken Bile Eşime Soruyorum”

Komedyen Yunus Yılmaz’dan Samimi İtiraf: “Balkona Çıkarken Bile Eşime Soruyorum”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 21:36

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Komedyen Yunus Yılmaz, oyuncu Evrim Akın’ın YouTube programı Pijama Sohbetleri'ne konuk oldu. Eğlenceli anların yaşandığı programda, Akın’ın sorduğu bir soru ve Yılmaz’ın verdiği cevap dikkat çekti. Evrim Akın, 'Eşine danışır mısın?' diye sorunca Yunus Yılmaz’ın cevabı herkesi güldürdü.

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"Eşime çok danışırım" diyen komedyen, ardından verdiği örnekle herkesi kahkahalara boğmayı başardı.

"Eşime çok danışırım" diyen komedyen, ardından verdiği örnekle herkesi kahkahalara boğmayı başardı.

"Hatta bir gün 'Balkona çıkayım mı, üşür müyüm?' diye sordum. O da 'Yok, üşümezsin.' dedi. Öyle çıktım balkona" diyen Yılmaz, hayatındaki her konuda eşinin fikrini aldığını itiraf etti.

"Hatta bir gün 'Balkona çıkayım mı, üşür müyüm?' diye sordum. O da 'Yok, üşümezsin.' dedi. Öyle çıktım balkona" diyen Yılmaz, hayatındaki her konuda eşinin fikrini aldığını itiraf etti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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