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Kaslardan Daha Fazlası: Zeynep Bastık, Sevgilisi Serkay Tütüncü'nün Neyine Vurulduğunu Açıkladı!

Kaslardan Daha Fazlası: Zeynep Bastık, Sevgilisi Serkay Tütüncü'nün Neyine Vurulduğunu Açıkladı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 18:57

İlk olarak Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde samimi bir şekilde görüntülenen Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ikilisi 2024 yılının ortalarında ilişkilerine başlamıştı. En başlarda '' sadece birbirimizi tanıyoruz'' diyen ünlü çift, sonralarda birbirlerine iyice alışmış ve aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam etmişti. 

Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen ünlü çiftten Zeynep Bastık, biricik sevgilisi Serkay Tütüncü'nün hangi özelliklerini beğendiğini sıraladı.

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Şimdilerde ''Destan'' şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Zeynep Bastık, son dönemin en ünlü şarkıcılarından bir tanesi.

Şimdilerde ''Destan'' şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Zeynep Bastık, son dönemin en ünlü şarkıcılarından bir tanesi.

Kendisi yıllar önce YouTube'da yayınladığı 'cover'lar ve akustik şarkı yorumuyla yıldızını parlatmayı başarmıştı.

''Masumiyet'' ve ''Kirli Sepeti'' gibi dizilerden tanıdığımız yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü ise şu sıralar kaslı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

''Masumiyet'' ve ''Kirli Sepeti'' gibi dizilerden tanıdığımız yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü ise şu sıralar kaslı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşkına ise mutlaka aşinasınızdır. İkili ilk olarak, 2024 yılında Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde tanışıp yakınlaşmıştı.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşkına ise mutlaka aşinasınızdır. İkili ilk olarak, 2024 yılında Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde tanışıp yakınlaşmıştı.

Şimdilerde ise aşk dolu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü çift, her daim birbirlerine ilanıaşk etmekten çekinmiyor.

Şimdilerde ise aşk dolu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü çift, her daim birbirlerine ilanıaşk etmekten çekinmiyor.

Zeynep Bastık, Hakan Gence'ye verdiği röportajda biricik aşkında nelere vurulduğunu açıkladı. ''Kasları çok güzel, yalan yok'' diyen Bastık, asıl beğenisinin onlar olmadığını dile getirdi.

Zeynep Bastık, Hakan Gence'ye verdiği röportajda biricik aşkında nelere vurulduğunu açıkladı. ''Kasları çok güzel, yalan yok'' diyen Bastık, asıl beğenisinin onlar olmadığını dile getirdi.
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''Onu her şeyiyle çok beğeniyorum. Sadece fiziğiyle değil; aklıyla, niyetiyle, şefkatiyle!'' diyen güzel şarkıcı, böylelikle aşkını övmelere doyamamış oldu.

''Onu her şeyiyle çok beğeniyorum. Sadece fiziğiyle değil; aklıyla, niyetiyle, şefkatiyle!'' diyen güzel şarkıcı, böylelikle aşkını övmelere doyamamış oldu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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