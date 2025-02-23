Kaslardan Daha Fazlası: Zeynep Bastık, Sevgilisi Serkay Tütüncü'nün Neyine Vurulduğunu Açıkladı!

İlk olarak Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde samimi bir şekilde görüntülenen Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ikilisi 2024 yılının ortalarında ilişkilerine başlamıştı. En başlarda '' sadece birbirimizi tanıyoruz'' diyen ünlü çift, sonralarda birbirlerine iyice alışmış ve aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam etmişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen ünlü çiftten Zeynep Bastık, biricik sevgilisi Serkay Tütüncü'nün hangi özelliklerini beğendiğini sıraladı.