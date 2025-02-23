Eşiyle Evlenmeden Önce Bir Oyuncuyla Evliliğe Asla Diyen Aslıhan Güner, Büyük Konuşmayı Kendine Yasakladı
Eşiyle Evlenmeden Önce Bir Oyuncuyla Evliliğe Asla Diyen Aslıhan Güner, Büyük Konuşmayı Kendine Yasakladı
''Uzak Şehrin Masalı'' ve ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' dizileriyle tanıdığımız Aslıhan Güner, ekranlara yakışan yüzü ve başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız bir isim.
Aslıhan Güner, 9 Haziran 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile evlenmişti. Çift, 'Şefkat Tepe' dizisinin setinde tanışan ikili ilişkilerinin ilk ayında, Güner'in evlilik konusundaki kararlılığını dile getirmesiyle evlilik kararı almışlardı. Güner, verdiği bir röportajda ''asla''sının evliliğin ardından nasıl değiştiğini anlattı.
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Daha önce ''Uzak Şehrin Masalı'' ve ''Şefkat Tepe'' isimli dizilerde rol alan oyuncu Aslıhan Güner'e mutlaka aşinasınızdır.
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Kendisinin yıldızı 2019'da yayınlanmaya başlayan ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' ile parlamaya başlamıştı.
Güner, ''Şefkat Tepe'' setinde tanıştığı oyuncu Mert Kılıç ile 2013 yılında dünya evine girmişti.
İkili hayatlarını birleştirmeden önce oyuncu Aslıhan Güner, 'Asla oyuncu biriyle evlenmeyeceğim' demişti.
Güzel oyuncu Serkan Kazancı'ya verdiği bir röportajda ''Evlendikten sonra büyük konuşmamayı öğrendim'' ifadelerini kullandı.
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Aslıhan Güner'in açıklamasının tamamı için👇
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