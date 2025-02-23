Eşiyle Evlenmeden Önce Bir Oyuncuyla Evliliğe Asla Diyen Aslıhan Güner, Büyük Konuşmayı Kendine Yasakladı

''Uzak Şehrin Masalı'' ve ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' dizileriyle tanıdığımız Aslıhan Güner, ekranlara yakışan yüzü ve başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız bir isim.

Aslıhan Güner, 9 Haziran 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile evlenmişti. Çift, 'Şefkat Tepe' dizisinin setinde tanışan ikili ilişkilerinin ilk ayında, Güner'in evlilik konusundaki kararlılığını dile getirmesiyle evlilik kararı almışlardı. Güner, verdiği bir röportajda ''asla''sının evliliğin ardından nasıl değiştiğini anlattı.