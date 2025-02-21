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Başarılı DJ Mahmut Orhan'ın Teklifine Tarkan'dan Yeşil Işık: Ufukta Birlikte Bir Proje mi Var?

Başarılı DJ Mahmut Orhan'ın Teklifine Tarkan'dan Yeşil Işık: Ufukta Birlikte Bir Proje mi Var?

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
22.02.2025 - 00:32

Coachella festivalinde sahne almayı başaran ilk Türk sanatçı olarak tanıdığımız, ürettiği müziklerle nabzımızın ayarlarıyla bir hayli oynayan başarılı ve dünyaca ünlü Türk Dj Mahmut Orhan, Instagram paylaşımıyla Tarkan'a teklifte bulundu. Tarkan'dan ise Orhan'ın teklifine yeşil ışık yakarcasına bir paylaşım hemen ardından geldi.

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90'lı yıllardan bu yana sesiyle kulaklarımızın pasını silen yeri doldurulamaz şarkıcılarımızdan biri olan Tarkan en son 'Kuantum 51' albümünü dinleyenlerin beğenisine sundu.

90'lı yıllardan bu yana sesiyle kulaklarımızın pasını silen yeri doldurulamaz şarkıcılarımızdan biri olan Tarkan en son 'Kuantum 51' albümünü dinleyenlerin beğenisine sundu.

Son yıllarda yurt dışında, çekirdek ailesiyle birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren Tarkan, konserler ve projeler doğrultusunda nadir de olsa ülkemize geliyor.

Son yıllarda yurt dışında, çekirdek ailesiyle birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren Tarkan, konserler ve projeler doğrultusunda nadir de olsa ülkemize geliyor.

Başarılarıyla ismini her yerde duyduğumuz Türk DJ Mahmut Orhan'ı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.

Başarılarıyla ismini her yerde duyduğumuz Türk DJ Mahmut Orhan'ı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.

O ülke senin bu turne benim diyerek yaptığı müziği dünya geneline taşıyan Mahmut Orhan, sosyal medyada da oldukça popüler bir isim.

O ülke senin bu turne benim diyerek yaptığı müziği dünya geneline taşıyan Mahmut Orhan, sosyal medyada da oldukça popüler bir isim.

Mahmut Orhan, ''Türkiye için bir hayalin var mı?'' sorusuyla karşılaşınca topu ünlü şarkıcı Tarkan'a attı. Tarkan'dan gelen yanıt ise ''O zaman çok yakında diyelim'' oldu.👇

Mahmut Orhan, ''Türkiye için bir hayalin var mı?'' sorusuyla karşılaşınca topu ünlü şarkıcı Tarkan'a attı. Tarkan'dan gelen yanıt ise ''O zaman çok yakında diyelim'' oldu.👇

Ardı ardına gelen paylaşımlar, şimdiden hayranlarının zihinlerinde nasıl bir iş birliği doğacağı konusunda epey merak yaratmaya yetti de arttı bile!

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Bu paylaşımın ardından içimiz kıpır kıpır olmadı desek yalan olur! Peki sizce, ikonik Tarkan parçalarını Mahmut Orhan mix'iyle mi dinleyeceğiz, yoksa yepyeni bir proje bizleri mi bekliyor?

Bu paylaşımın ardından içimiz kıpır kıpır olmadı desek yalan olur! Peki sizce, ikonik Tarkan parçalarını Mahmut Orhan mix'iyle mi dinleyeceğiz, yoksa yepyeni bir proje bizleri mi bekliyor?

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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