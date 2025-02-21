Başarılı DJ Mahmut Orhan'ın Teklifine Tarkan'dan Yeşil Işık: Ufukta Birlikte Bir Proje mi Var?

Coachella festivalinde sahne almayı başaran ilk Türk sanatçı olarak tanıdığımız, ürettiği müziklerle nabzımızın ayarlarıyla bir hayli oynayan başarılı ve dünyaca ünlü Türk Dj Mahmut Orhan, Instagram paylaşımıyla Tarkan'a teklifte bulundu. Tarkan'dan ise Orhan'ın teklifine yeşil ışık yakarcasına bir paylaşım hemen ardından geldi.