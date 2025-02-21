Başarılı DJ Mahmut Orhan'ın Teklifine Tarkan'dan Yeşil Işık: Ufukta Birlikte Bir Proje mi Var?
Başarılı DJ Mahmut Orhan'ın Teklifine Tarkan'dan Yeşil Işık: Ufukta Birlikte Bir Proje mi Var?
Coachella festivalinde sahne almayı başaran ilk Türk sanatçı olarak tanıdığımız, ürettiği müziklerle nabzımızın ayarlarıyla bir hayli oynayan başarılı ve dünyaca ünlü Türk Dj Mahmut Orhan, Instagram paylaşımıyla Tarkan'a teklifte bulundu. Tarkan'dan ise Orhan'ın teklifine yeşil ışık yakarcasına bir paylaşım hemen ardından geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
90'lı yıllardan bu yana sesiyle kulaklarımızın pasını silen yeri doldurulamaz şarkıcılarımızdan biri olan Tarkan en son 'Kuantum 51' albümünü dinleyenlerin beğenisine sundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yıllarda yurt dışında, çekirdek ailesiyle birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren Tarkan, konserler ve projeler doğrultusunda nadir de olsa ülkemize geliyor.
Başarılarıyla ismini her yerde duyduğumuz Türk DJ Mahmut Orhan'ı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.
O ülke senin bu turne benim diyerek yaptığı müziği dünya geneline taşıyan Mahmut Orhan, sosyal medyada da oldukça popüler bir isim.
Mahmut Orhan, ''Türkiye için bir hayalin var mı?'' sorusuyla karşılaşınca topu ünlü şarkıcı Tarkan'a attı. Tarkan'dan gelen yanıt ise ''O zaman çok yakında diyelim'' oldu.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu paylaşımın ardından içimiz kıpır kıpır olmadı desek yalan olur! Peki sizce, ikonik Tarkan parçalarını Mahmut Orhan mix'iyle mi dinleyeceğiz, yoksa yepyeni bir proje bizleri mi bekliyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın