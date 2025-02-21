Artık Rahatlayabiliriz: Danla Bilic, Rapçi Emirhan Çakal ile Neden Ayrıldıklarını Açıkladı!
Artık Rahatlayabiliriz: Danla Bilic, Rapçi Emirhan Çakal ile Neden Ayrıldıklarını Açıkladı!
Farklı konseptlerde makyaj yapma yeteneğiyle tanıdığımız Danla Bilic, YouTube kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde Influencer'lığa yönelmişti. Şimdilerde YouTube'unu yeniden canlandıran Bilic, 'Danlacast' ile ünlü konuklarını ağırlayarak onlarla samimi sohbetler gerçekleştiriyor.
2023 yılında rapçi Çakal ile ilişki yaşamaya başlayan Bilic, o dönemlerde yaşadığı dolu dizgin aşk ile gündeme gelmişti. 2024'ün ilk aylarında yollarını ayıran çiftin neden ayrıldığı ise bir türlü net bir şekilde taraflarca açıklanmamıştı. Danla Bİlic, programının en son bölümünde Çakal ile ayrılıklarının esas sebebini anlattı.
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Influencer Danla Bilic, zaman içerisindeki değişimi, sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla her daim gündemde kalmayı başaran isimlerden birisi.
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Emirhan Çakal, rap müziğin ülkemizdeki en bilinen isimlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.
Danla Bilic arasında on yaş fark olan rapçi Çakal ile 2023 yılında birlikteliklerini duyurmuş ve herkesi adeta şoke etmişti.
Çift, aşk yaşadıkları dönemde birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmeye başlamıştı. Fakat ne yazık ki, Bilic ve Çakal 2024 yılının ilk aylarında ayrılık kararı almıştı.
İlişkiyi bitirme kararının ardından iki taraftan da net bir açıklama gelmemişti. Zaten ayrılığı da Bilic'in o dönemki göndermeli hikaye paylaşımlarından anlamıştık.
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Ayrılığın ardından Çakal'dan ''Damla damla damlarsın, değerini kaybedince anlarsın'' sözleriyle yeni bir şarkı gelmiş, 'acaba çifte kumrular ikinci şansı verir mi?' sorusu akıllara gelmişti.
Fakat ne şarkılar ne de göndermeli hikayeler işe yaramamış ve ikiliyi bir daha hiç yan yana görememiştik.
Danla Bilic, ayların ardından ex aşkı Çakal'ı 'Danlacast' programında andı. Zamanında bir türlü iki taraftan da duyamadığımız ayrılık nedenini açıkladı.
Aralarındaki yaş farkına dikkat çeken Bilic, bir diğer nedenin ise birden aynı evde yaşamaya başlamaları olduğunu söyledi.
Açıklamanın tamamını izlemek isteyenler için şöyle bırakalım👇
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