Artık Rahatlayabiliriz: Danla Bilic, Rapçi Emirhan Çakal ile Neden Ayrıldıklarını Açıkladı!

Farklı konseptlerde makyaj yapma yeteneğiyle tanıdığımız Danla Bilic, YouTube kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde Influencer'lığa yönelmişti. Şimdilerde YouTube'unu yeniden canlandıran Bilic, 'Danlacast' ile ünlü konuklarını ağırlayarak onlarla samimi sohbetler gerçekleştiriyor.

2023 yılında rapçi Çakal ile ilişki yaşamaya başlayan Bilic, o dönemlerde yaşadığı dolu dizgin aşk ile gündeme gelmişti. 2024'ün ilk aylarında yollarını ayıran çiftin neden ayrıldığı ise bir türlü net bir şekilde taraflarca açıklanmamıştı. Danla Bİlic, programının en son bölümünde Çakal ile ayrılıklarının esas sebebini anlattı.