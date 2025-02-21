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Fit Görünümüyle Yıllara Meydan Okuyan Çağla Şıkel'in Eşsiz Güzelliğinin Sırrı ''Altın Sütü''ymüş!

Fit Görünümüyle Yıllara Meydan Okuyan Çağla Şıkel'in Eşsiz Güzelliğinin Sırrı ''Altın Sütü''ymüş!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 21:10

Bir dönemler Türkiye'nin en gözde mankenlerinden biri olan Çağla Şıkel, yıllardır güzelliği, enerjisi ve başarılı kariyeriyle adından söz ettirmeyi başaran bir isim. Şıkel, şimdilerde ''Çağla ile Yeni Bir Gün'' isimli televizyon programının sunuculuğunu yaparken sosyal medyada da içerikler üretmeye devam ediyor. 

Yıllardır fit vücudu ve bakımlı cildine hayranlık duyulan Şıkel, güzellik sırrını açıkladı. ''Altın Sütü'' isimli içeceği içmeden ekran karşısına çıkmadığını söyledi. 

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Modellikten oyunculuğa, oyunculuktan sunuculuğa on parmağında on marifet diyebileceğimiz ünlülerimizden biri olan Çağla Şıkel'i mutlaka tanıyorsunuz.

Modellikten oyunculuğa, oyunculuktan sunuculuğa on parmağında on marifet diyebileceğimiz ünlülerimizden biri olan Çağla Şıkel'i mutlaka tanıyorsunuz.

Kendisi şimdilerde beğenilen sunumuyla ''Çağla ile Yeni Bir Gün'' isimli gündüz kuşağı programıyla sevenleriyle buluşuyor.

Kendisi şimdilerde beğenilen sunumuyla ''Çağla ile Yeni Bir Gün'' isimli gündüz kuşağı programıyla sevenleriyle buluşuyor.

Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Çağla Şıkel, her daim bu kadar enerjik ve canlı gözükmeyi nasıl başarıyor, hiç merak ettiniz mi?

Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Çağla Şıkel, her daim bu kadar enerjik ve canlı gözükmeyi nasıl başarıyor, hiç merak ettiniz mi?

Şıkel, geçtiğimiz günlerde sunucusu olduğu “Tanyeli için Kalplerimiz 1 Olsun” konseri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şıkel, geçtiğimiz günlerde sunucusu olduğu “Tanyeli için Kalplerimiz 1 Olsun” konseri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çağla Şıkel’in her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve balla yapılan ‘Altın Sütü’ nün güzelliğinin 'iksiri' olduğu öğrenildi.

Çağla Şıkel’in her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve balla yapılan ‘Altın Sütü’ nün güzelliğinin 'iksiri' olduğu öğrenildi.

Buna ek olarak güzel sunucunun her gün aldığı kaloriye dikkat ettiği ve sporunu aksatmadan yaptığı biliniyor.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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