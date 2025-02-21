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Karlı Havanın Tadını Sevgilisi Oğuzhan Koç ile Çıkaran Hazal Subaşı'ndan Romantik Paylaşım!

Karlı Havanın Tadını Sevgilisi Oğuzhan Koç ile Çıkaran Hazal Subaşı'ndan Romantik Paylaşım!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 20:10

'İlk ve Son' isimli yapımın ikinci sezonunda başrol olan Hazal Subaşı ve şarkılarıyla birçok dinleyicinin duygularına hitap etmeyi başaran Oğuzhan Koç'un birlikteliği geçtiğimiz aylara damgasını vurmuştu biliyorsunuz. 

Şimdilerde aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam eden çiftten karlı hava paylaşımı geldi. İstanbul'un beyazlara bürünmesini fırsat bilen Hazal Subaşı, sevdiceğini yanına alarak aşk pozu verdi.

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'İlk ve Son' dizisindeki göz dolduran oyunculuğuyla yıldızı parlayan Hazal Subaşı, son dönemin en sevilen beğenilen kadın oyuncularından birsi.

'İlk ve Son' dizisindeki göz dolduran oyunculuğuyla yıldızı parlayan Hazal Subaşı, son dönemin en sevilen beğenilen kadın oyuncularından birsi.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla yıllar önce hayatımıza giren Oğuzhan Koç ise seslendirdiği aşk parçalarıyla yediden yetmişe seven kalplerin sesi olmuş durumda.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla yıllar önce hayatımıza giren Oğuzhan Koç ise seslendirdiği aşk parçalarıyla yediden yetmişe seven kalplerin sesi olmuş durumda.

İkili, yakın arkadaşları Eser ve Berfu Yenenler'in etkisiyle tanışıp geride bıraktığımız 2024 yılının kasım ayında ilişkilerine başlamışlardı.

İkili, yakın arkadaşları Eser ve Berfu Yenenler'in etkisiyle tanışıp geride bıraktığımız 2024 yılının kasım ayında ilişkilerine başlamışlardı.

Subaşı ve Koç ikilisi, sosyal medya kullanıcılarının bazıları tarafından epey yakıştırılırken bazıları tarafındansa ''uyumsuz'' bulundu.

Subaşı ve Koç ikilisi, sosyal medya kullanıcılarının bazıları tarafından epey yakıştırılırken bazıları tarafındansa ''uyumsuz'' bulundu.

Detaylara bu içeriğimizde değinmiştik:

Olumsuz yorumları hiç umursamadan aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, beyazlara bürünen çevrenin tadını işte böyle çıkardı👇

Olumsuz yorumları hiç umursamadan aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, beyazlara bürünen çevrenin tadını işte böyle çıkardı👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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