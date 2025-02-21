Karlı Havanın Tadını Sevgilisi Oğuzhan Koç ile Çıkaran Hazal Subaşı'ndan Romantik Paylaşım!

'İlk ve Son' isimli yapımın ikinci sezonunda başrol olan Hazal Subaşı ve şarkılarıyla birçok dinleyicinin duygularına hitap etmeyi başaran Oğuzhan Koç'un birlikteliği geçtiğimiz aylara damgasını vurmuştu biliyorsunuz.

Şimdilerde aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam eden çiftten karlı hava paylaşımı geldi. İstanbul'un beyazlara bürünmesini fırsat bilen Hazal Subaşı, sevdiceğini yanına alarak aşk pozu verdi.