Buradan Zor Döner Artık: Taze Aşıklar Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın "Alakasızlığı" Dillere Fena Düştü!
Buradan Zor Döner Artık: Taze Aşıklar Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın "Alakasızlığı" Dillere Fena Düştü!
Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıklarını öğrendiğimiz Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç, daha en başından ısınılamayan çiftlerden olmayı başarmıştı. Nedendir bilinmez, ikili çok 'alakasız' ve 'uyumsuz' bulunmuştu. Tabii ki sosyal medyayı dinleyecek halleri yok, taze aşklarına tam gaz devam edip birçok yerde de beraber görüntülendiler. Geçtiğimiz saatlerde sinema öncesi muhabirlere yakalanan Koç ve Subaşı, yılbaşı planlarını anlattı. Aceleleri vardı, set müsaade ederse beraber olacaklarını söylediler ama yine ve yeniden dikkati çeken tek detay alakasızlıkları oldu!
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Hayatımıza Çok Güzel Hareketler Bunlar'la giren ve oyunculuk kariyerini kenara alıp şarkıcılığa yönelen Oğuzhan Koç, son birkaç yılın en popüler seslerinden biri. Kendisinin Demet Özdemir'le bir evliliği oldu ve bir sene bile sürmedi. Boşanma üzerine bir süre gönül kapılarını kapatan Oğuzhan Koç, kendini yazmaya vermişti ki...
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Son birkaç haftadır İlk ve Son dizisindeki performansı sebebiyle Twitter (X)'te gündemden düşmeyen, yeni parlayan fakat sağlam parlayan oyuncu Hazal Subaşı gönlünü aralayana dek!
Yaklaşık bir ay önce çok ani ve sürpriz bir şekilde Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı'nın aşk yaşadığını öğrendik biliyorsunuz.
Hepimize şok olan haber, çifti bir araya getirenin Berfu ve Eser Yenenler olduğunu öğrendiğimizde etkisini daha da artırdı. Nedendir bilinmez, kimsecikler bu çifti yakıştıramadı, yan yana beğenilmediler ve daha ilk günden eleştiri yağmuruna tutuldular.
Geçtiğimiz saatlerde Muhabir Online tarafından sinema öncesi beraber görüntülenen taze aşıklar yılbaşı planlarına dair konuştu. Subaşı'nın seti müsaade ederse yılbaşını beraber kutlayacaklarını söyleyen ikilinin verdiği cevaplar değil de uyumsuzlukları yine ve yeniden göze fena battı!
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Sonra da kimler ne demiş onu görelim... 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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