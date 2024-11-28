Bu da Oldu: Ankara'da Düzenlenecek "Selahattin Paşalı'ya Benzeyenler" Yarışmasının Ödülü X'ten Nasibini Aldı!
Bu da Oldu: Ankara'da Düzenlenecek "Selahattin Paşalı'ya Benzeyenler" Yarışmasının Ödülü X'ten Nasibini Aldı!
Geçtiğimiz ay New York'ta düzenlenen Timothée Chalamet'e Benzeyenler yarışması ülkemize de sirayet etti. Ankara'da Selahattin Paşalı'ya Benzeyenler yarışması düzenlenmesine karar verildi...
Ünlü oyuncunun fan kitlesi başta olmak üzere, yakışıklılığına düşen herkes heyecandan bayılırken, Paşalı'ya en çok benzeyen kişinin alacağı ödül alay konusu oldu!
Bu mevzu X'ten gerekli nasibi bir güzel aldı. Buyurun kimler ne demiş beraber bakalım! 😂
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Dune ve Wonka'daki başrol performanslarının ardından kariyerini zirveye taşıyan Timothée Chalamet, son zamanların en popüler ve gözde isimlerinden biri.
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Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda New York'ta ünlü aktör Timothee Chalamet'ye benzeyenler yarışması düzenlenmişti.
Binlerce kişinin katıldığı yarışmada, oyuncuya en çok benzeyen kişiyi belirlemek için düzenlenen organizasyona Chalamet’in bizzat kendisi katılarak büyük bir sürpriz yapmıştı.
E bizim de AŞK 101'in ardından Pera Palas'ta Gece Yarısı, en çok da Ömer'deki performansıyla gönüllerde taht kuran Selahattin Paşalı'mız var biliyorsunuz.
Şimdi hazırsanız ülkemin sürprizleri bitmiyor! Yine Ankaralılardan bir parlak fikir çıkmış, Kuğulu Park'ta Selahattin Paşalı'ya benzeyenler yarışması yapılmasında karar kılınmış...
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Her şey güzel hoş da ödül komik tabii. Gerçi hak yememek lazım, Chamalet yarışmasında da ödül 50 dolardı. Yine de bir "küçük" filtre kahve de fena değil sanki? 😂
Neyse... Ödüle büyük yükselenler oldu tabii! Selahattin Paşalı'nın namı var biliyorsunuz yakışıklılıkta Türkiye'nin ilk 10'una rahat girer çoğu kişi için! X kullanıcıları yerinde duramadı tabii.
Hem bir heyecan sardı hem de ödül kullanıcıların goygoyundan nasibini fena aldı. Buyurun kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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