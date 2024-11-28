Bu da Oldu: Ankara'da Düzenlenecek "Selahattin Paşalı'ya Benzeyenler" Yarışmasının Ödülü X'ten Nasibini Aldı!

Geçtiğimiz ay New York'ta düzenlenen Timothée Chalamet'e Benzeyenler yarışması ülkemize de sirayet etti. Ankara'da Selahattin Paşalı'ya Benzeyenler yarışması düzenlenmesine karar verildi...

Ünlü oyuncunun fan kitlesi başta olmak üzere, yakışıklılığına düşen herkes heyecandan bayılırken, Paşalı'ya en çok benzeyen kişinin alacağı ödül alay konusu oldu!

Bu mevzu X'ten gerekli nasibi bir güzel aldı. Buyurun kimler ne demiş beraber bakalım! 😂