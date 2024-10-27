Görüş Bildir
Haberler
Video
Timothee Chalamet, Timothee Chalamet'e Benzeyenler Yarışmasına Katılarak Sürpriz Yaptı!

Timothee Chalamet, Timothee Chalamet'e Benzeyenler Yarışmasına Katılarak Sürpriz Yaptı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 23:04

İçerik Devam Ediyor

27 Ekim’de New York’ta düzenlenen ve ünlü aktör Timothee Chalamet'ye benzeyenlerin kıyasıya yarıştığı etkinlikte beklenmedik bir an yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Binlerce kişinin katıldığı yarışmada, oyuncuya en çok benzeyen kişiyi belirlemek için düzenlenen organizasyona Chalamet’in bizzat kendisi katılarak büyük bir sürpriz yaptı.

Binlerce kişinin katıldığı yarışmada, oyuncuya en çok benzeyen kişiyi belirlemek için düzenlenen organizasyona Chalamet’in bizzat kendisi katılarak büyük bir sürpriz yaptı.

Aktör, kendisine benzeyen yarışmacıların arasına karışarak unutulmaz anlar yaşattı. 50 dolarlık sembolik ödül için rekabet eden yarışmacılarla zaman geçiren Chalamet, etkinliğe renk kattı ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Aktör, kendisine benzeyen yarışmacıların arasına karışarak unutulmaz anlar yaşattı. 50 dolarlık sembolik ödül için rekabet eden yarışmacılarla zaman geçiren Chalamet, etkinliğe renk kattı ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İşte o anlar👇🎥

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
seremoni1

Amaç ne peki ? Sembolik 50 $ için mi. Cidden bu çocuğun eşgali çok sıradan benim arkadaşımda buna benziyor

emre

efsaneye göre timothee chalamete, timothee chalamete benzeyenler yarışmasına gizlice katılmış ve üçüncü olmuş 😁