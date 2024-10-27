Timothee Chalamet, Timothee Chalamet'e Benzeyenler Yarışmasına Katılarak Sürpriz Yaptı!

27 Ekim’de New York’ta düzenlenen ve ünlü aktör Timothee Chalamet'ye benzeyenlerin kıyasıya yarıştığı etkinlikte beklenmedik bir an yaşandı.
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Binlerce kişinin katıldığı yarışmada, oyuncuya en çok benzeyen kişiyi belirlemek için düzenlenen organizasyona Chalamet’in bizzat kendisi katılarak büyük bir sürpriz yaptı.
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Aktör, kendisine benzeyen yarışmacıların arasına karışarak unutulmaz anlar yaşattı. 50 dolarlık sembolik ödül için rekabet eden yarışmacılarla zaman geçiren Chalamet, etkinliğe renk kattı ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
İşte o anlar👇🎥
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Amaç ne peki ? Sembolik 50 $ için mi. Cidden bu çocuğun eşgali çok sıradan benim arkadaşımda buna benziyor
efsaneye göre timothee chalamete, timothee chalamete benzeyenler yarışmasına gizlice katılmış ve üçüncü olmuş 😁