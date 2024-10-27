Timothee Chalamet, Timothee Chalamet'e Benzeyenler Yarışmasına Katılarak Sürpriz Yaptı!

Ali Mahir Başarır'ın Recep Tayyip Erdoğan'la Üniversite Anısı: "Sen Ne Avukat Olacaksın, Manken Ol Dedi"

Hep Mutlu Anılar Olacak Değil Ya: Bir Kadın Aile Üyelerine Aldatıldığını Açıklayıp Tepkilerini Kaydetti