Tüm Gözler Taze Aşıkların Üzerinde: Hadise Doğum Günü Partisinde Yeni Sevgilisi Şenol Sönmez ile Görüntülendi!
Tüm Gözler Taze Aşıkların Üzerinde: Hadise Doğum Günü Partisinde Yeni Sevgilisi Şenol Sönmez ile Görüntülendi!
Geçtiğimiz günlerde 39. yaşını görkemli bir partiyle kutlayan Hadise'nin doğum gününe yepyeni bir detay damgasını vurdu. Ünlü şarkıcının bu mutlu gününde sevgilisi Şenol Sönmez, onu yalnız bırakmadı. İkili davetlilerin objektifine ''aşk sarhoşu'' halleriyle yakalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pop dünyasının başarılı isimlerinden Hadise'yi bitmek bilmeyen enerjisi ve güneş gibi parlayan aurasıyla tanıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hadise, başarılarına başarı eklemek istediğinden pop dünyasına sığamayıp yakın arkadaşı Seda Bakan ile “Esas Oğlan” isimli dizide rol alarak oyunculuğa da soyundu biliyorsunuzdur.
Böylesine koşuşturmalı geçen hayatında aşka pek de yer yok sandığımız ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir filmin galasına yönetmen Şenol Sönmez ile katılarak resmen ilan-ı aşk etmişti.
Geçtiğimiz gün 39.yaşını parıltılarla dolu görkemli bir partiyle kutlayan Hadise, kutlama gecesinden yaptığı paylaşımlarla gündem oldu fakat o paylaşımlarda yeni aşkı yoktu. Ünlü ismin paylaşımlarını görenlerin aklına ''Ee Şenol Bey nerede?'' sorusu takılıvermişti ki...
Beklenen görüntü geldi. Böylelikle Hadise'den olmasa bile katılan davetlilerin paylaşımından anladığımız kadarıyla Şenol Sönmez, Hadise'yi yeni yaşında da yalnız bırakmadı.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın