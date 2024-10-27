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Tüm Gözler Taze Aşıkların Üzerinde: Hadise Doğum Günü Partisinde Yeni Sevgilisi Şenol Sönmez ile Görüntülendi!

Tüm Gözler Taze Aşıkların Üzerinde: Hadise Doğum Günü Partisinde Yeni Sevgilisi Şenol Sönmez ile Görüntülendi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 19:52

Geçtiğimiz günlerde 39. yaşını görkemli bir partiyle kutlayan Hadise'nin doğum gününe yepyeni bir detay damgasını vurdu. Ünlü şarkıcının bu mutlu gününde sevgilisi Şenol Sönmez, onu yalnız bırakmadı. İkili davetlilerin objektifine ''aşk sarhoşu'' halleriyle yakalandı.

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Pop dünyasının başarılı isimlerinden Hadise'yi bitmek bilmeyen enerjisi ve güneş gibi parlayan aurasıyla tanıyoruz.

Pop dünyasının başarılı isimlerinden Hadise'yi bitmek bilmeyen enerjisi ve güneş gibi parlayan aurasıyla tanıyoruz.

Hadise, başarılarına başarı eklemek istediğinden pop dünyasına sığamayıp yakın arkadaşı Seda Bakan ile “Esas Oğlan” isimli dizide rol alarak oyunculuğa da soyundu biliyorsunuzdur.

Hadise, başarılarına başarı eklemek istediğinden pop dünyasına sığamayıp yakın arkadaşı Seda Bakan ile “Esas Oğlan” isimli dizide rol alarak oyunculuğa da soyundu biliyorsunuzdur.

Böylesine koşuşturmalı geçen hayatında aşka pek de yer yok sandığımız ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir filmin galasına yönetmen Şenol Sönmez ile katılarak resmen ilan-ı aşk etmişti.

Böylesine koşuşturmalı geçen hayatında aşka pek de yer yok sandığımız ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir filmin galasına yönetmen Şenol Sönmez ile katılarak resmen ilan-ı aşk etmişti.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik👇

Geçtiğimiz gün 39.yaşını parıltılarla dolu görkemli bir partiyle kutlayan Hadise, kutlama gecesinden yaptığı paylaşımlarla gündem oldu fakat o paylaşımlarda yeni aşkı yoktu. Ünlü ismin paylaşımlarını görenlerin aklına ''Ee Şenol Bey nerede?'' sorusu takılıvermişti ki...

Geçtiğimiz gün 39.yaşını parıltılarla dolu görkemli bir partiyle kutlayan Hadise, kutlama gecesinden yaptığı paylaşımlarla gündem oldu fakat o paylaşımlarda yeni aşkı yoktu. Ünlü ismin paylaşımlarını görenlerin aklına ''Ee Şenol Bey nerede?'' sorusu takılıvermişti ki...

Beklenen görüntü geldi. Böylelikle Hadise'den olmasa bile katılan davetlilerin paylaşımından anladığımız kadarıyla Şenol Sönmez, Hadise'yi yeni yaşında da yalnız bırakmadı.👇

Beklenen görüntü geldi. Böylelikle Hadise'den olmasa bile katılan davetlilerin paylaşımından anladığımız kadarıyla Şenol Sönmez, Hadise'yi yeni yaşında da yalnız bırakmadı.👇

İkilinin gülücükler saçan halleri ise dikkatlerden kaçmadı.👀

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