Tüm Gözler Taze Aşıkların Üzerinde: Hadise Doğum Günü Partisinde Yeni Sevgilisi Şenol Sönmez ile Görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde 39. yaşını görkemli bir partiyle kutlayan Hadise'nin doğum gününe yepyeni bir detay damgasını vurdu. Ünlü şarkıcının bu mutlu gününde sevgilisi Şenol Sönmez, onu yalnız bırakmadı. İkili davetlilerin objektifine ''aşk sarhoşu'' halleriyle yakalandı.