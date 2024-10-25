Alişan ve Eşi Buse Varol Mutlu Evliliğin Sırrını Verdi: İlk Maddede ''Saygı'' Var!
Alişan ve Eşi Buse Varol Mutlu Evliliğin Sırrını Verdi: İlk Maddede ''Saygı'' Var!
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Şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, 2018 yılında birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.
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Çiftin ilk olarak Burak ismini verdikleri oğulları ardından da Eliz adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.
Yaptıkları açıklamalarla gündeme gelen Alişan ve Buse Varol çifti en son Buse Varol'un hayalindeki bölüm olan psikolojiyi kazanıp ardından üniversiteye gitmemeyi tercih etmesiyle epey konuşulmuştu.
Çift bugün, Yavuz Bingöl'ün nikah töreninde İkinci Sayfa tarafından görüntülendi. Bir düğün röportajı klasiği olarak ikiliye, yeni evli çifte ne tavsiye ettikleri soruldu.
Buse Varol, evlilikte ''saygı''ya öncelik verirken, Alişan evde alınacak kararlara çok karışmadığını ve evde eşi Buse Varol'un sözünün geçtiğini belirtti.
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