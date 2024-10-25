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Alişan ve Eşi Buse Varol Mutlu Evliliğin Sırrını Verdi: İlk Maddede ''Saygı'' Var!

Alişan ve Eşi Buse Varol Mutlu Evliliğin Sırrını Verdi: İlk Maddede ''Saygı'' Var!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 23:10

Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, Yavuz Bingöl'ün düğününde görüntülendi. Ünlü çift İkinci Sayfa muhabirlerinin sorularını yanıtlarken ''mutlu evliliğin sırrı''nı verdi.

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Şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, 2018 yılında birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, 2018 yılında birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Çiftin ilk olarak Burak ismini verdikleri oğulları ardından da Eliz adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Çiftin ilk olarak Burak ismini verdikleri oğulları ardından da Eliz adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Yaptıkları açıklamalarla gündeme gelen Alişan ve Buse Varol çifti en son Buse Varol'un hayalindeki bölüm olan psikolojiyi kazanıp ardından üniversiteye gitmemeyi tercih etmesiyle epey konuşulmuştu.

Yaptıkları açıklamalarla gündeme gelen Alişan ve Buse Varol çifti en son Buse Varol'un hayalindeki bölüm olan psikolojiyi kazanıp ardından üniversiteye gitmemeyi tercih etmesiyle epey konuşulmuştu.

Detaylarına bu yazımızda yer vermiştik👇

Çift bugün, Yavuz Bingöl'ün nikah töreninde İkinci Sayfa tarafından görüntülendi. Bir düğün röportajı klasiği olarak ikiliye, yeni evli çifte ne tavsiye ettikleri soruldu.

Çift bugün, Yavuz Bingöl'ün nikah töreninde İkinci Sayfa tarafından görüntülendi. Bir düğün röportajı klasiği olarak ikiliye, yeni evli çifte ne tavsiye ettikleri soruldu.

Buse Varol, evlilikte ''saygı''ya öncelik verirken, Alişan evde alınacak kararlara çok karışmadığını ve evde eşi Buse Varol'un sözünün geçtiğini belirtti.

Buse Varol, evlilikte ''saygı''ya öncelik verirken, Alişan evde alınacak kararlara çok karışmadığını ve evde eşi Buse Varol'un sözünün geçtiğini belirtti.
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