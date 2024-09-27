Hayalim Demişti Yarım Bıraktı: Alişan'ın Eşi Buse Varol Psikoloji Bölümüne Devam Edememe Nedenlerini Açıkladı!
Hayalim Demişti Yarım Bıraktı: Alişan'ın Eşi Buse Varol Psikoloji Bölümüne Devam Edememe Nedenlerini Açıkladı!
Geçtiğimiz aylarda psikoloji bölümü kazandığını ve hayallerinin gerçek olduğunu açıklayan Buse Varol, kazandığı bölüme devam edemeyeceğini nedenleriyle açıkladı.
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'Dostlar Mahallesi' adlı dizi setinde tanışan ve arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen Alişan ve Buse Varol çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur. Hatırlarsanız ünlü çift 2018 yılında nikah masasına oturmuşlardı.
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Açıklamaları ve paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşan isimlerinden biri olan ünlü çift, 2019 yılında ilk oğulları Burak'ı 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına almışlardı.
Evlilikten sonra setlere uzun bir ara veren Buse Varol, geçtiğimiz aylarda YKS'nin açıklanması ile sküdar Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandığını duyurmuş ve hayallerinin gerçek olduğunu açıklamıştı.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde ise kazandığı ve hayali olduğunu söylediği psikoloji bölümüne kayıt yaptırmadığını açıkladı.
Ünlü oyuncu kayıt yaptıramama nedenini ise "Psikoloji çok istediğim bir bölümdü kazandım ancak devam zorunluluğu var. Ben yeni bir diziye başlarsam bu tempoda bu yoğunlukta okula gidemeyeceğim. Bu yüzden kayıt yaptıramadım" cümleleri ile ifade etti.
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