Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bebeğine Kavuşmak İçin Gün Sayan Neslihan Atagül Güzelliğini Meğer Annesine Borçluymuş!

Bebeğine Kavuşmak İçin Gün Sayan Neslihan Atagül Güzelliğini Meğer Annesine Borçluymuş!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 18:48 Son Güncelleme: 27.09.2024 - 19:13

Şimdilerde bir erkek bebek bekleyen Neslihan Atagül, güzelliğiyle çok konuşuluyor. Ünlü isim meğer güzelliğini annesine borçluymuş!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Doğal güzelliği ve tarzıyla sevenlerini her seferinde büyülemeyi başaran Neslihan Atagül'ü mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi bir dönemler rol aldığı 'Sefirin Kızı' ve 'Kara Sevda' gibi dizilerle adından sıkça bahsettirmişti.

Doğal güzelliği ve tarzıyla sevenlerini her seferinde büyülemeyi başaran Neslihan Atagül'ü mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi bir dönemler rol aldığı 'Sefirin Kızı' ve 'Kara Sevda' gibi dizilerle adından sıkça bahsettirmişti.

Her paylaşımıyla gündem olmayı başaran ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde ise 23 Eylül'deTimes Meydanı'ndaki Nastaq Kulesi'nde başlatılan ''I AM'' (''BEN'') kampanyasının bir parçası olması ile gündeme geldi!

Her paylaşımıyla gündem olmayı başaran ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde ise 23 Eylül'deTimes Meydanı'ndaki Nastaq Kulesi'nde başlatılan ''I AM'' (''BEN'') kampanyasının bir parçası olması ile gündeme geldi!

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Şimdilerde ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül'ün güzelliğini kimden aldığı da en çok merak edilen konulardan bir tanesi biliyorsunuz ki.

Şimdilerde ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül'ün güzelliğini kimden aldığı da en çok merak edilen konulardan bir tanesi biliyorsunuz ki.

Bilmeyenler için hemen söyleyelim, Atagül'ün babası Çerkez kökenli annesi ise Beyaz Rus. Meğer ünlü oyuncu dillere destan olan güzelliğini annesine borçluymuş!

Bilmeyenler için hemen söyleyelim, Atagül'ün babası Çerkez kökenli annesi ise Beyaz Rus. Meğer ünlü oyuncu dillere destan olan güzelliğini annesine borçluymuş!

Sizce Neslihan Atagül annesine benziyor mu? Yorumlarda buluşalım!

Sizce Neslihan Atagül annesine benziyor mu? Yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın