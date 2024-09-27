Bebeğine Kavuşmak İçin Gün Sayan Neslihan Atagül Güzelliğini Meğer Annesine Borçluymuş!
Bebeğine Kavuşmak İçin Gün Sayan Neslihan Atagül Güzelliğini Meğer Annesine Borçluymuş!
Şimdilerde bir erkek bebek bekleyen Neslihan Atagül, güzelliğiyle çok konuşuluyor. Ünlü isim meğer güzelliğini annesine borçluymuş!
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Doğal güzelliği ve tarzıyla sevenlerini her seferinde büyülemeyi başaran Neslihan Atagül'ü mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi bir dönemler rol aldığı 'Sefirin Kızı' ve 'Kara Sevda' gibi dizilerle adından sıkça bahsettirmişti.
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Her paylaşımıyla gündem olmayı başaran ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde ise 23 Eylül'deTimes Meydanı'ndaki Nastaq Kulesi'nde başlatılan ''I AM'' (''BEN'') kampanyasının bir parçası olması ile gündeme geldi!
Şimdilerde ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül'ün güzelliğini kimden aldığı da en çok merak edilen konulardan bir tanesi biliyorsunuz ki.
Bilmeyenler için hemen söyleyelim, Atagül'ün babası Çerkez kökenli annesi ise Beyaz Rus. Meğer ünlü oyuncu dillere destan olan güzelliğini annesine borçluymuş!
Sizce Neslihan Atagül annesine benziyor mu? Yorumlarda buluşalım!
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